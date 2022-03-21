Doğu Anadolu'da "Nevruz Bayramı" kutlanıyor - Son Dakika

Ardahan, Kars, Erzincan, Tunceli ve Ağrı'da Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ardahan'da, Milli Egemenlik Parkı'ndaki kutlamalara Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkan Vekili Mustafa Badem, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Öner ve protokoldekiler, etkinliklere katılan vatandaşlara etli pilav ikramında bulundu.

Katılımcıların örste demir dövüp yumurta tokuşturduğu etkinliklerde halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.

Ateş üstünden de atlayan Vali Öner, vatandaşlarla halay çekti.

Kars

Kars'ta ise Kars Kalesi Bedesten bölgesinde yapılması planlanan Nevruz Bayramı kutlamaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, Karslı Aşıklar ve halk ozanları müzik dinletisi sundu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün örste demir dövdüğü etkinlikte katılımcılar yumurta tokuşturdu.

Etkinlik, nevruz ateşinin yakılmasıyla sonra erdi.

Tunceli

Tunceli'de de Nevruz Bayramı, Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla Munzur Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

Üniversitenin Kongre Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, nevruz ile ilgili panelin düzenlenmesinin ardından üniversite yerleşkesinde nevruz ateşi yakıldı.

Örste demir dövüp ve yumurta tokuşturan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekip ateş üzerinden atladı.

Programa, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Erzincan

Erzincan'daki kutlamalar ise Valilik, Belediye ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Folklor gösterisi ve Erzincan Orman Müdürlüğünce katılımcılara çam ve ceviz ağacı fidanı dağıtılması ile başlayan etkinlik kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yanlızbağ Yerleşkesinde nevruz ateşi yakıldı, katılımcılar çekiçle örste demir dövdü.

Etkinliklere Vali Mehmet Makas, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Makas, burada yaptığı konuşmada, nevruzun Türk bayramı olduğunu ve baharı müjdelediğini söyledi.

Tüm Erzincanlıların Nevruz Bayramı'nı kutlayan Makas, "Milletimiz sevgi, saygı, hoşgörü tabanında birbiriyle kenetlenmiştir. Hüzünde, dertte, kederde ve neşede beraberiz. Diliyoruz ki bu Nevruz Bayramı tüm insanlığa barış ve huzur getirsin, bölgemizde savaşlar var, o savaşlar bitsin. Toprak bize bol ve bereketli bir dönem versin, kimse evine aç ve susuz gitmesin. Milletimizin birlik ve beraberliği olsun. Her birinizin gönlünde de umut ve sevgi olsun." ifadelerini kullandı.

Ağrı

Ağrı'da, Valilik ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) iş birliğinde üniversitenin yerleşkesinde gerçekleştirilen programda, Vali Osman Varol ve beraberindekiler nevruz ateşininin üzerinden atladı.

Vali Varol, burada yaptığı konuşmada, programın çok güzel ve renkli geçtiğini söyledi.

Nevruzun baharın müjdeleyicisi olduğunu dile getiren Varol, şunları kaydetti:

"Nevruz Bayramı, Anadolu'nun, Orta Doğu'nun ve Orta Asya'nın halklarının tamamının birlikte kutladığı, baharın gelişini ve yeniden doğuşunu her yıl yenilenen hayatın baharla yeniden ayağa kalkışının simgesi olan çok önemli bir bayramdır."

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve öğrenciler katıldı.

Program, halay çekilmesi ve çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Kentte ayrıca HDP tarafından Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nun arka tarafında da kutlama yapıldı.

Polisin üst aramasının ardından alana alınan katılımcılar, burada halay çekti.

Programa HDP Ağrı milletvekilleri Dilan Dirayet Taşdemir ve Abdullah Koç da katıldı.

Erzurum

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çomaklı mesajında, nevruzun gece ile gündüzün eşitlendiği, tabiatın uyandığı, ağacın, çiçeğin, toprağın yeşerdiği diriliş günü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türklerin yanı sıra başka birçok milletin de coşkulu kutlamalarla karşıladığı bu gün dönümü, aynı zamanda sözlü kültürün, toplumsal hafızanın, geleneksel yaşantının, ortak mirasın da temsilidir. Nevruz, yüzyıllardır kutlanan, ritüelleri değişse de anlamından bir şey kaybetmeyen güzel bir ananedir. Kültür birliği, toplumları bir arada tutan en önemli değerlerden biridir. Bu güzel anlamlarla bezenen nevruzu yeni gün, bahar bayramı neşesi ve bereket getirmesi umuduyla kutluyorum."