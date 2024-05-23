Doğu Karadeniz'in En Önemli Turizm Noktalarından Çal Mağarası - Son Dakika
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Kültür Sanat

Doğu Karadeniz'in En Önemli Turizm Noktalarından Çal Mağarası

Doğu Karadeniz\'in En Önemli Turizm Noktalarından Çal Mağarası

Trabzon'un Düzköy ilçesinde yer alan Çal Mağarası, adrenalin tutkunları için farklı bir rota oluşturuyor. 8 milyon yılda oluştuğu tahmin edilen mağara, sarkıt ve dikitleri, deresi, şelaleleri ve göletleriyle birçok güzelliği barındırıyor. Çal Mağarası, yer altını keşfe çıkan adrenalin tutkunları için farklı bir deneyim sunuyor. Bu yılın turizm sezonuna güzel bir başlangıç yapan mağara, ocak-nisan döneminde 12 bin 785 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

23.05.2024 13:45
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Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çal Mağarası, yer altını keşfe çıkan adrenalin tutkunları için farklı bir rota oluşturuyor.

Düzköy ilçesinde, deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte yer alan Çal Mağarası, 8 milyon yılda oluştuğu tahmin edilen sarkıt ve dikitleri, zaman zaman 1,5 metre derinliğe ulaşan deresi, şelaleleri ve göletleriyle birçok güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 23 yıldır bölge turizmine katkı sağlayan mağara, üzerinde bulunan kalesi ve içinden geçen deresiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Girişinden 200 metre sonra iki kola ayrılan Çal Mağarası'nın sol bölümünde 150 metrelik yürüyüşün ardından kalker platolar üzerinde görülen, oval şekilli erime çukuru olarak bilinen su dolu dolin (kalkerli arazilerde erime ve çökme sonucu oluşan tava şeklindeki çukurluklar) bulunuyor.

Mağaranın yaklaşık 400 metrelik yürüyüş yolu olan sağ kolundaki göl ve çağlayan da ziyaretçilerine göz kamaştıran güzellikler sunuyor.

Halen tam keşfedilemeyen mağarada yaklaşık 1 kilometrelik bölüm gezilebiliyor

Çatlaklar sayesinde dış ortamla rahat hava akışı bulunan, yer altında olmasına rağmen vadide yüründüğü hissi veren mağaradan geçen derenin derinliği ise mevsimsel olarak değişiyor.

Yağışlı dönemlerde 1,5 metreye yükselen derenin derinliği, yaz aylarında 25 santimetreye kadar düşüyor.

Şu ana kadar 8 kilometre uzunluğuna kadar ulaşılabilen ancak birçok kısmı halen tam keşfedilemeyen mağarada yaklaşık 1 kilometrelik bölüm gezilebiliyor.

Dünyanın en uzun mağaralarından olan Çal Mağarası, yer altını keşfe çıkan adrenalin tutkunları için farklı bir rota oluşturuyor.

Yıl boyunca açık tutulan, üzerindeki kalesinde çayevi ve yöre mutfağıyla da dikkati çeken Çal Mağarası, ocak-nisan döneminde 12 bin 785 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

"Bu yılın turizm sezonuna güzel başlangıç yapıldı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Trabzon'un muhteşem doğası, tarihi zenginlikleri ve kendine özgü kültürel mirasıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kendine çektiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) da katkılarıyla bu yılın turizm sezonuna güzel başlangıç yapıldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Zengin tarihi dokusuyla öne çıkan Ayasofya, Sümela Manastırı'nın mistik atmosferi ve doğal güzellikleriyle ünlü Uzungöl, Çal Mağarası gibi önemli turistik noktalar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte ve bölgeye canlılık katmakta. Bununla birlikte Trabzon'un misafirperver halkı ve lezzetli Karadeniz mutfağı da ziyaretçilere unutulmaz deneyim sunmakta. Bu kapsamda Trabzon'un turizm sezonundaki bu iyi başlangıcı, bölgenin turizm potansiyelinin ve çekiciliğinin önümüzdeki zamanlarda daha da artarak devam edeceğinin göstergesidir."

Ziyaretçi sayısı yaklaşık yüzde 26 arttı

Erdoğan, Çal Mağarası'nın bu noktada öne çıktığına işaret ederek, "Çal Mağarası'nı ülkemizin ve dünyanın birçok farklı bölgesinden çok sayıda kişi ziyaret etmektedir. Ziyaretçilerimizin büyük bir kısmını ülkemizin farklı bölgelerinden ve Körfez ülkelerinden gelen misafirler oluşturmakta." ifadelerini kullandı.

Mağaranın ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Erdoğan, geçen yılın 4 ayında 10 bin 141 olan ziyaretçi sayısının bu yılın aynı döneminde yüzde 26 artarak 12 bin 785'e ulaştığını söyledi.

Erdoğan, Çal Mağarası'nın il turizmi için önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayarak, mağaranın ziyaretçilerine macera ve keşif imkanlarıyla heyecan verici bir deneyim sunduğunu, ziyaretçilerin sağlıklı şekilde mağarayı ziyaret edebilmeleri için kullanım alanlarıyla ilgili iyileştirme çalışmaları yapıldığını aktardı.

"Sezonun güzel geçmesini bekliyoruz"

Mağarada kafe ve restoran işletmecisi Armağan Demir de Çal Mağarası'nın yerli ziyaretçilerin yanı sıra ağırlıklı olarak Körfez ülkelerinden gelen turistlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Demir, mağaranın yağmurlu ve sisli havalarda daha fazla ilgi gördüğüne dikkati çekerek, yeni sezonun güzel geçmesini beklediklerini kaydetti.

"Mağara çok güzel, Trabzon çok güzel"

Mağarayı gezen Suudi Arabistanlı Fuad Alnefaie de 5 günlük tatil için Trabzon'u tercih ettiğini belirterek, "Buralara ilk defa geldim. Mağara çok güzel. İçi, havası çok temiz. Trabzon'u çok beğendik. Akraba ve arkadaşlarıma da Trabzon'a gelmeleri yönünde tavsiyede bulunacağım. Mağara çok güzel, Trabzon çok güzel." dedi.

Bedir Alarmni de Türkiye'ye daha önce de geldiğini dile getirerek, "Hep İstanbul, Antalya tarafına gidiyordum. İlk defa Trabzon'a geldim. Arkadaşlarımdan da Çal Mağarası'nın çok güzel olduğunu duymuştum. İyi ki gelmişim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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