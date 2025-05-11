Dominik ve Kenya Büyükelçileri Gaziantep'in Zengin Kültürünü Keşfetti

Dominik ve Kenya Büyükelçileri Gaziantep'e hayran kaldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Bakırcılar Çarşısı'nı gezen Dominik Cumhuriyeti ve Kenya büyükelçileri, kentin zengin mutfağına, tarihi dokusuna ve kültürel mirasına hayran kaldı.

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora ile Kenya'nın Ankara Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, ziyaret amacıyla geldikleri Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nı da gezdi. Çarşının dar sokaklarında yürüyen büyükelçiler, ustaların hünerli elleriyle şekillendirdiği bakır ürünleri ilgiyle inceledi. Gezi boyunca çekiç seslerinin oluşturduğu ritmik atmosfer içinde el sanatlarına tanıklık eden konuk büyükelçiler, çarşının canlılığından ve tarihi havasından oldukça etkilendiklerini dile getirdi.

"Gaziantep'in mutfağına ve müzelerine hayran kaldım"

Ziyaret sırasında bazı ürünleri yerinde deneme fırsatı bulan Kenya Ankara Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, Gaziantep'in kendisinde çok özel bir iz bıraktığını belirtti. Boiyo, "Gaziantep'e bir fuar için geldim ancak burada mükemmel bir karşılama ve hoşgörüyle karşılaştım. Gaziantep'i birçok açıdan çok sevdim. Özellikle mutfağınıza hayran kaldım. Dünyada benzeri olmayan, eşsiz bir mutfağınız var. Ayrıca müzecilik anlamında da oldukça başarılısınız. Bugüne kadar gezdiğim müzeleriniz harikaydı ve kesinlikle dünyaya tanıtılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamak mümkün değil"

Türkiye'nin neredeyse tüm illerini gezdiğini söyleyen Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Gaziantep'in bu şehirler arasında en özgün ve en güzel yerlerden biri olduğunu vurguladı. Özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mutfak Sanatları Merkezi'ni çok beğendiğini belirten Alam Lora, "Oradaki sanata ve kullanılan geleneksel reçetelere hayran kaldım. Şu an ise Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamak mümkün değil. İnanılmaz bir ruh ve canlılık var. Bu çarşı, yaşatılması gereken kültürel miraslardan biri. En çok da burayı sevdim" diye konuştu.