Down sendromlu öğrenciler polis olma hayalini gerçekleştirdi

Denizli'de bir grup Down sendromlu öğrenci, üniforma giyerek çeşitli polis birimlerinde vakit geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında özel eğitim merkezinde öğrenim gören Down sendromlu 7 öğrencinin polis olma hayalini gerçekleştirmek üzere etkinlik organize etti.
Polis üniformalarını giyen Down sendromlu öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli şube müdürlüklerinde ağırlandı.
Polis memurlarıyla bir günlüğüne mesai arkadaşı olan öğrenciler, ekip araçlarıyla devriye görevine de çıktı.
İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, makamında ağırladığı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.
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Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Arap Derneği tarafından organize edilen Ramazan Bayramı Festivali başladı. Festivalde, Türkiye'de yaşayan farklı ülkelerden Araplar bir araya gelerek çeşitli etkinliklere katılıyor. Festivalde el sanatları ve yemekler sergilenirken, katılımcılar kendi tasarımlarını ve ürünlerini satma fırsatı buluyor. Festival, 8 Nisan'a kadar devam edecek.
Eskişehir Türbeleri Bakım Onarım ve Geliştirme Derneği Başkanı Ali Mehmet Levent Başerdem, Hayme Ana hazretlerinin türbesine Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi'ni hediye etti. Törende ayrıca Kabe-i Muazzaman'ın Kisve-i Şerifi de sunuldu. Başerdem, türbenin ziyaretini tüm Türk ve Müslüman aleminin şiddetle tavsiye etti.
Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği heyeti, KKTC'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Birlik, KKTC Başbakan Yardımcısı ve diğer yetkililerle görüştü. Ayrıca KKTC'li sanat toplulukları ve gazetecilerle bir araya geldi. Birliğin amacı, Türk kültür ve sanatını dünyaya yaymak ve sanatçılar arasında entegrasyonu sağlamaktır.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleştirilen 1. Ankara Uluslararası Mandolin Festivali'ne Türkiye'den 11 ilin yanı sıra Makedonya'dan da katılım sağlandı. Festival, profesyonel ve amatör mandolin sanatçılarının katılımıyla 6-7 Nisan tarihlerinde Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleşti. Festival, mandolin çalgısını tanıtmayı, sevdirmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlamaktadır.
Disney, beyaz perdeye ve dijital hizmeti Disney+'a sunulacak en yeni dizi ve filmleri hakkında son bilgileri paylaştı. Star Wars, The Mandalorian & Grogu ve Oyuncak Dünyası 5 dahil olmak üzere 2026'ya kadar vizyona girecek filmler için hazırlıklarını tamamladı. Moana'nın live-action uyarlaması 10 Temmuz 2026'ya ertelenirken, The Mandalorian & Grogu 22 Mayıs 2026'da sinemalarda izleyicilerle buluşacak. Oyuncak Dünyası 5 ise 19 Haziran 2026'da gösterime girerek animasyon serisini devam ettirecek. Tron: Ares 10 Ekim 2025'te, The Amateur 11 Nisan 2025'te ve Nightbitch 6 Aralık 2024'te gösterime girecek. Disney dünyasının oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Kızıltoprak, AA'nın Türkiye'nin haber ve bilgi akışında önemli bir rol oynadığını ve Milli Mücadele döneminde ulusal bir dayanışma merkezi olarak da önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra, Karabük'ün Safranbolu, Sakarya'nın Sapanca ve Kocaeli'nin Kartepe ilçelerindeki otel ve pansiyonlar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini dolu geçirecek.
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