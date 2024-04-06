Down sendromlu öğrenciler polis olma hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Down sendromlu öğrenciler polis olma hayalini gerçekleştirdi

Down sendromlu öğrenciler polis olma hayalini gerçekleştirdi

Denizli'de bir grup Down sendromlu öğrenci, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında polis üniformaları giyerek çeşitli polis birimlerinde vakit geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler polis memurlarıyla bir günlüğüne mesai arkadaşı oldu ve ekip araçlarıyla devriye görevine çıktı. İl Emniyet Müdürü tarafından ağırlanan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

06.04.2024 16:17  Güncelleme: 16:20
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Denizli'de bir grup Down sendromlu öğrenci, üniforma giyerek çeşitli polis birimlerinde vakit geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında özel eğitim merkezinde öğrenim gören Down sendromlu 7 öğrencinin polis olma hayalini gerçekleştirmek üzere etkinlik organize etti.

Polis üniformalarını giyen Down sendromlu öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli şube müdürlüklerinde ağırlandı.

Polis memurlarıyla bir günlüğüne mesai arkadaşı olan öğrenciler, ekip araçlarıyla devriye görevine de çıktı.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, makamında ağırladığı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA

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