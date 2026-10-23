Dronla sürü yöneten çobanı anlatan Tekno Çoban belgeseli Altın Koza'da birinci oldu

Erzurum'da dronla sürüsünü yöneten bir çobanın yaşamını konu alan yaklaşık 4 bin TL'lik bütçeyle hazırlanan 'Tekno Çoban' belgeseli, ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazandı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Enes Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Oltu ilçesi Toprakkale köyünde yaşayan İsmail Akkaş'ın sıra dışı yaşamını konu alıyor. Geleneksel çobanlık ile teknolojiyi buluşturan yapımda, Akkaş'ın dron kullanarak sürüsünü yönlendirmesi ve bu sayede işlerini daha hızlı, pratik şekilde yürütmesi ele alınıyor. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Oltu Belediyesi tarafından desteklenen bağımsız öğrenci projesi, 14 dakika 32 saniyelik süresiyle ulusal ve uluslararası film festivallerinde yarışmaya devam ediyor.

Üç günde 6 saatlik görüntü çekildi

Belgeselin hazırlık süreci yaklaşık 2 ay sürerken, çekimler 3 günde tamamlandı. Dört kişilik ekiple sahada toplam 6 saatlik görüntü elde edildi. Kurgu aşamasında bu görüntüler arasından seçilen kayıtlarla belgesel hazırlandı. Yaklaşık 4 bin TL bütçeyle tamamlanan projede ekip, çekimlerin yanı sıra yazışma, çeviri, kurgu ve post-prodüksiyon çalışmalarını da üstlendi.

Yönetmen, senarist ve görüntü yönetmenliğini Enes Öztürk'ün yaptığı yapımda yardımcı yönetmenler İremnur İşçi ve Sibel Ergani, uygulayıcı yapımcı Canip Koç, ışık ve ses sorumlusu Berkay Hiçyılmaz, kamera asistanı Yunus Emre Toksöz ve kamera arkası sorumlusu Busenur Akyol görev aldı. Altyazı ve çeviri çalışmalarını Kaan Erarslan, Büşra Yıldız, İremnur İşçi ve Sibel Ergani yürüttü. İsmail Akkaş'ın yanı sıra Ceylan Akkaş, Şahin Gültekin Akkaş, Fatma Yıldız, Şefika Uğur, Mehmet Solmun, Ahmet Emir Akkaş ve Aybüke Peker Akkaş da projeye katkı sundu.

Festivallerden ödüllerle döndü

'Tekno Çoban', 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Öğrenci Belgesel Film Kategorisi'nde birincilik, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Belgesel Kategorisi'nde ikincilik ödülünü kazandı. 10. Güzel Ordu Uluslararası Kısa Film Festivali'nde de En İyi Belgesel Film Ödülü'ne layık görüldü.

Nijerya'nın Abuja kentinde düzenlenen bir film festivalinde finalist olan yapım, İspanya başta olmak üzere Avrupa'daki çeşitli festivallere de gönderildi. Diyarbakır Dicle Film Festivali, Amasya Film Festivali ve Türkiye'deki diğer festivallerin değerlendirme süreçleri devam ederken, belgeselin yapım ekibi gelecek projelerinde sponsorluk ve yapımcı desteği almayı hedefliyor.

"Kağıt üzerinde yaklaşık 2 aylık bir çalışma sürecimiz oldu"

Arkadaşıyla farklı bir çobanın hikayesini anlatmak amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Enes Öztürk, "Bir çoban çekelim ama bu çoban farklı bir iş yapsın, işini farklı bir şekilde halletsin dedik. İsmail abiyi bulduk ve kendisiyle tanışmak istedik. Böylece bir belgesel ortaya çıkardık. İsmail abi, diğer çobanlardan farklı olarak dron kullanarak hayvanlarını güdüyor. Bu sayede hem hayatını kolaylaştırıyor hem fiziksel yorgunluğunu azaltıyor hem de hayvanlarını daha hızlı ve pratik bir şekilde yönlendiriyor. Biz de onun hikayesini ele almak ve perdeye taşımak istedik. İsmail abiyle tanışmak için yanına gittik ve böyle bir niyetimizin olduğundan bahsettik. Kağıt üzerinde yaklaşık 2 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Bu süreçte çekim senaryosu ve benzeri hazırlıkları yaptık. Ardından İsmail abiyle belirlediğimiz günlerde, onun da müsaitlik durumuna göre çekim takvimini planladık ve yaklaşık 3 günde belgeselin çekimlerini tamamladık" ifadelerini kullandı.

"4 bin TL gibi bir bütçeyle bu ürünü ortaya çıkardık"

Çekim sürecinde sınırlı imkanlarla çalıştıklarını belirten Öztürk, "Ancak bu görüntülerden 14 dakika 32 saniyelik bir belgesel kurgusu ortaya çıkardık. Belgeselimiz 14 dakika sürdü diyebilirim. Böyle bir çalışma yaptık. Sahada 4 kişilik bir ekiple görev aldık. Arkadaşlarımızın bir kısmı gerekli yazışmalarla, bir kısmı da post-prodüksiyon aşamasındaki çeviri ve benzeri işlerle ilgilendi. Belgesel bir öğrenci projesi olarak değerlendirildiği için yaklaşık 4 bin TL gibi bir bütçeyle bu ürünü ortaya çıkardık. Tabii sahada zorlandık mı? Elbette zorlandık. Çünkü minimum imkanlarla maksimum ürünü ortaya çıkarmayı hedefliyorduk. Şükürler olsun, bunu da başardığımızı umuyorum" diye konuştu.

"Festival sürecimiz hala devam ediyor"

Yurt içi ve yurt dışındaki festivallerden sonuç beklediklerini aktaran Öztürk, "Adana Altın Koza Öğrenci Belgesel Film Kategorisi'nde birincilik ödülü aldık. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Belgesel Kategorisi'nde ikincilik ödülüne layık görüldük. Şu anda da Ordu Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Belgesel Film Ödülü'nü aldık. Festival sürecimiz hala devam ediyor. Diğer festivallerde de finalistlik durumumuz var. Umarız bundan sonraki projelerimizde sponsorluk ve yapımcı desteği bulabiliriz. Yurt dışında da Nijerya'nın Abuja kentine düzenlenen bir film festivalinde finalist olduk. Avrupa'da İspanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerindeki festivallere de filmimizi gönderdik ve sonuçlarını bekliyoruz. Diyarbakır Dicle Film Festivali, Amasya Film Festivali ve Türkiye içerisindeki birçok film festivalinden de sonuç bekliyoruz. Bakalım, Erzurum'da ve Doğu topraklarımızda da sinemanın gelişmesi ümidiyle" şeklinde konuştu.