Dünya'da iki tane biri de Yozgat'ta, turizme kazandırılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dünya'da iki tane biri de Yozgat'ta, turizme kazandırılıyor

Dünya\'da iki tane biri de Yozgat\'ta, turizme kazandırılıyor

Tarihi 2 bin yıllık Roma Hamamı'nın turizme açılması için başlatılan çevre düzenleme çalışması tamamlandı. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Basilica Therma Roma Hamamı, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

09.08.2024 19:39
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nın ülke turizmine ve ziyarete açılması amacıyla 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları sona erdi.

DÜNYANIN EN ESKİ TERMAL TEDAVİ MERKEZİ

Günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan ve 50 derece sıcaklıktaki termal suyuyla öne çıkan Basilica Therma Roma Hamamında çalışmalar çerçevesinde turist karşılama merkezi, kafeterya, gezinti yolları, fotoğraf çekim alanları yapıldı. Ayrıca son 2 yıldır suları çekilmiş olan antik havuzlardaki kayıp kaçak sorunu da çözümlendi ve Roma Hamamı yeniden termal su ile buluşturularak eski ihtişamına kavuşturuldu.

Dünya'da sadece iki örneği var! Dünyanın en eski termal tedavi merkezi ziyarete açıldı

Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul edilen Basilica Therma Roma Hamamı, çevre düzenlemesi sonrası yerli ve yabancı turistlere kapılarını açtı. Tarihi Roma Hamamı'nın doğal güzelliklerini görmek için ilçeye gelen vatandaşlar aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirip, tarihi yapıyı gezme fırsatı buldu."

Dünya'da sadece iki örneği var! Dünyanın en eski termal tedavi merkezi ziyarete açıldı

"HEM GÜNDÜZ HEM GECE GÖRME İMKANI BULABİLİYORLAR

Sarıkaya Roma Hamamı'nın Yozgat için önemli kültürel dokulardan birisi olduğunu söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Yıl içerisinde Roma Hamamı'nın çevre düzenlemesi, aydınlatması yapıldı, en önemlisi de havuza su verilmesiydi. Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda arkadaşlarımızın da çalışmalarıyla orada hem restorasyon çalışmalarını hem de saha düzenleme ve havuza su verme işlemini yapmış bulunuyoruz. Hali hazırda gelen ziyaretçilerimiz orayı ziyaret edebiliyorlar, oradaki tarihi yapıyı hem gündüz hem de gece görme imkanı bulabiliyorlar" dedi."

Dünya'da sadece iki örneği var! Dünyanın en eski termal tedavi merkezi ziyarete açıldı

GURBETÇİLERİN İLGİSİ YOĞUN

" Fransa'dan Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine ailesinin yanına tatil için geldiğini belirten Gökhan Gökalp ise, "Yurtdışından Fransa'dan buraya ailemin yanına geldim. Burası birkaç yıl öncesine kadar böyle değildi, çok güzel çalışmalar yapmışlar. Yürüyüş alanları, oturma alanları yapılmış, çok güzel bir yapı ortaya çıkmış. Burada daha birçok çalışma yapılacağını duydum. Arkadaşlarımla buraya gezmeye geldik, onlara da tanıtımını yapıyorum. Onlar da memleketlerine gittiklerinde eşine dostuna burayı anlatacaktır" şeklinde konuştu.

Dünya'da sadece iki örneği var! Dünyanın en eski termal tedavi merkezi ziyarete açıldı

Almanya'dan gelen Ertuğrul Yalçın ise, "Boğazlıyan ilçesinde kalıyorum, Sarıkaya'ya da Roma Hamamını bu tarihi yapıyı görmek için ailemle geldim. Geçen sene de gelmiştim ama henüz açılmamıştı. Bu sene buraya girip görmemiz de nasip oldu. Çok güzel bir yer burası." İfadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dünya'da iki tane biri de Yozgat'ta, turizme kazandırılıyor - Son Dakika

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