Dünya mirası Ani martta beyaza büründü - Son Dakika
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Dünya mirası Ani martta beyaza büründü

12.03.2022 11:25
Dünya mirası Ani martta beyaza büründü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri, ilkbaharın ilk ayı martta karla kaplandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri, ilkbaharın ilk ayı martta karla kaplandı.

Kentte son günlerde etkili olan kar; "dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak bilinen Ani'yi beyaza bürüdü.

Ziyaretçiler, İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 15 Temmuz 2016'da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen antik şehri karla kaplı güzelliğiyle gezme fırsatı buldu.

Kurulduğu günden bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan, her biri farklı güzellik ve tarihi değerdeki cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra birçok kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle ayrı önem arz ediyor.

Arpaçay'ın iki derin dar boğazının ortasında yer alan 884-1045 yıllarında Bagratlılar, 1045-1064 yıllarında Bizanslılarca yönetilen Ani, 16 Ağustos 1064'te Sultan Alparslan tarafından fethedilerek Büyük Selçuklu Devleti'nin topraklarına katıldı.

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca birçok medeniyetin yaşam bulduğu Ani'de geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.

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UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Listesi, 15 Temmuz 2016, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dünya mirası Ani martta beyaza büründü - Son Dakika


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