Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da - Son Dakika
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Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da

Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa\'da

Şanlıurfa, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Dünya Neolitik Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor.

04.11.2024 15:17
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Şanlıurfa, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Neolitik Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'nin açılış oturumu, Osmanbey Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, kongreye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı üniversitelerle işbirliği yaparak yürütülen kazı çalışmalarına destek verdiklerini vurgulayan Zülfikar, şöyle devam etti:

"Neolitik dönem araştırmaları tarihte çok büyük bir yer tutuyor. Biyolojik hayatın başlangıcından gelişim aşamalarına varıncaya kadar farklı kazılara destek veriyoruz. Bugün hala Şanlıurfa'da Karahantepe ve Göbeklitepe gibi kazıların yürütücülüğüne desteğimiz sürüyor. Neolitik dönemin araştırmaları arasında Orta Anadolu'da, Toroslarda çeşitli kazılar ve araştırmalar bulunmaktadır. Türkiye genelinde eş zamanlı çok sayıda kazı projesi yürütüyor, tarihi gün yüzüne çıkarıyoruz."

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ise kentin tarihi geçmişiyle gurur duyduklarını ifade etti.

Taş Tepeler Projesi ile kentte eş zamanlı birçok noktada kazı yapıldığını anlatan Güllüoğlu, "Kazılarımızı birçok üniversiteyle işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. Özellikle İstanbul Üniversitesi çok sayıda çalışmamıza akademik olarak destek oldu. Bu kongrenin dünyadaki Neolitik dönem araştırmalarına önemli katkı sunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da İngilizce yaptığı konuşmada kentin tarihi mekanlarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi, 81 yaşındaki Prof. Dr. Mehmet Özdoğan da Türkiye genelinde Neolitik döneme ilişkin yürüttüğü kazı çalışmalarının detaylarını anlattı.

Kongre, farklı oturumlarla 4 gün daha devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da - Son Dakika

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