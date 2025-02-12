Dünya Radyo Günü'nde İklim Değişikliği Teması - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Dünya Radyo Günü'nde İklim Değişikliği Teması

TRT Radyo, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü 'Radyo ve İklim Değişikliği' temasıyla kutluyor.

12.02.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de resmi olarak 1927'de yayın hayatına başlayan, eğitim, haberleşme, eğlence ve reklam gibi içerikleriyle topluma geniş bir yelpazede yayın hizmeti sunan radyo yayıncılığının öncüsü TRT Radyo, değişen teknolojiye ayak uydurarak dijital dünyada da adından söz ettiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) 2011 yılında Paris'te alınan karar ile BM Radyosu'nun 1946'daki kuruluş tarihi olan 13 Şubat, "Dünya Radyo Günü" ilan edildi.

Küresel düzeyde en çok tercih edilen kitle iletişim araçlarından biri olma özelliğini sürdüren radyonun, insan çeşitliliğini yansıtma ve demokratik bir ortam sağlama açısından taşıdığı öneme dikkati çekmek amacıyla kutlanan "Dünya Radyo Günü"nde her sene farklı bir tema işleniyor.

13 Şubat Dünya Radyo Günü bu yıl, "Radyo ve İklim Değişikliği" temasıyla kutlanıyor.

"İklim değişikliğine önemli bir yer veriyoruz"

TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, TRT Ankara Radyosu stüdyosunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin radyo alanındaki ilk yayıncı kuruluşu olan TRT Radyosunun 2027 yılında 100'üncü yılına gireceğini belirterek, "TRT Radyoları hem sahip olduğu insan kaynağı hem finansal güç hem de birikimli, tecrübeli insan kaynağı açısından da prodüksiyon kaynağı olarak da çok önemli bir yere sahip. Bugün radyoculuk denince akla TRT Radyoları geliyor." dedi.

1927'de İstanbul Sirkeci'de başlayan Türkiye radyo yayıncılığının, Ankara Radyosu'nun içinde bulunduğu binada devam ettiğini söyleyen Yaz, TRT Ankara Radyosu binasının yapılmasının, 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Avrupa'nın en büyük radyo binası yapılsın" talimatıyla verildiğini ifade etti.

Kitle iletişim araçları arasında eğitim ve kültür anlamında en önemli eğitici unsurun radyo olduğunu kaydeden Yaz, "Radyo dramalarımız Türkiye'de çok önemli bir yer alıyor. 'Arkası Yarın' ve 'Radyo Tiyatrosu', TRT olarak güçlü yönlerimizden bir tanesi." diye konuştu.

2024'te TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın talimatıyla 28 ilde TRT sanatçılarını konserlerle vatandaşlarla buluşturduklarını aktaran Yaz, bu alanda da sahada TRT'nin ve TRT Radyolarının gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Yaz, "Radyo ve İklim Değişikliği" temasına ilişkin özellikle son yıllarda iklim değişikliği konusunda TRT Radyolarında özel programlar yaptıklarını belirterek, "İklim değişikliğinde radyolar olarak çok daha hassas davranıp içeriği çok daha geçmişten alarak toplumun farkındalığının ve bilincinin arttırılması anlamında önemli bir yer veriyoruz." dedi.

"Radyo hiçbir zaman ölmeyecektir"

"Radyoculuk nereye doğru evriliyor?" sorusunun radyocular tarafından da tartışıldığını ifade eden Yaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de trafikte günde 25 milyonu aşan araç bulunuyor. Bu araçların çok önemli bir kısmında da radyo açık oluyor, günde milyonlarca dinleyiciye ulaşma imkanı buluyorsunuz. Bu yönüyle radyo hiçbir zaman ölmeyecektir. Aksine etkisini ve gücünü gittikçe artıran bir kitle erişim aracı."

Deprem, doğal afet gibi zamanlarda radyo yayıncılığının ayakta durabilen nadir kitle iletişim araçlarından biri olduğunu belirten Yaz, "Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde de radyo yayıncılığı farkını, etkisini, devletimizin yapmış olduğu çalışmalara ve faaliyetlere katkı sağlaması boyutuyla da çok önemli bir açığı kapattı." diye konuştu.

Yaz, dinleyicinin seçeneğinin fazla olduğu bir yayıncılık döneminin varlığına dikkati çekerek, farkını ortaya koyan radyo kanallarının dinlendiğini söyledi.

Dijitalin giderek arttığı bu dönemde TRT Radyolarının dijital mecralara ciddi yatırımlar yaptığını ifade eden Yaz, "Günümüz dijital dünyasında biz de TRT Radyoları ve TRT olarak, TRT Dinle uygulaması üzerinden de içeriklerimizi dinleyicilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yeni uygulamamız üzerinde radyo dramalarından konserlerimize, müzik listelerinden çok farklı içeriklere, sesli kitaplara, tematik müzik unsurlarına kadar her türlü içeriği dinleyicimizle buluşturuyoruz." dedi.

"Radyo büyüyerek ve daha da ilerleyerek devam edecek"

TRT FM'deki "Frekans" programının müzik direktörü Mert Özcan, üniversite yıllarından başlayan radyo yolculuğunun daha sonra TRT Radyosu ile birleştiğini aktararak, "İlk girdiğim andan itibaren insanların sadece sesinizle ulaşmak ya da yaptığınız, ürettiğiniz, düşündüğünüz şeyleri hayata geçirip bunları tüm dünyayla, özellikle TRT gibi bir kanalda paylaşmak işin en güzel dokunuşlarından biri." diye konuştu.

Özcan, dijitalin artmasıyla radyoculuğun bittiği tartışmalarına ilişkin, "Bence yeniden başlıyoruz, kesinlikle bitmedi. İnsanlar özellikle günümüzde podcast kavramına çok fazla aşina olmaya başlasa da bunun hepsinin kökeni radyonun o büyüsünden geliyor. Canlı, anbean, kaydedilmemiş ve canlı ulaşan her ses hiçbir şeyin dokusunu bozamaz. O yüzden radyo her zaman büyüyerek ve daha da ilerleyerek devam edecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TRT Ankara Radyosunun herkesin hayallerini süsleyen bir yer olduğunu dile getiren Özcan, "Kimler geldi kimler geçti bu stüdyolardan. Önemli duayenlerin olduğu yerde bizim de burada yayın yapıyor olmamız bizim için büyük bir şans. Bu yüzden mutluyuz. Yaptığımızın en iyisini yapmaya çalışıp tüm dünyaya en iyi şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"TRT Ankara Radyosu bizim için yayıncılık mabedidir"

"Frekans" programının yapımcısı ve sunucusu Acar Acartürk, 30 yıldır TRT Ankara Radyosu'nda çalıştığını kaydetti.

Acartürk, TRT FM'in ilk spikerlerinden biri olduğunu dile getirerek, "Özel radyolar başladığı süreçte sadece popüler müziğin yapılması için TRT FM diye bir kanal açma ihtiyacı duyuldu. O dönemden itibaren TRT FM'le var olduk. Herhalde bu stüdyonun adını artık 'Acar Acartürk stüdyosu' koyarlar diye bir espri yapıyorum." dedi.

Meslekteki 10'uncu yılının ardından isminin duyulmaya başlandığını söyleyen Acartürk, "Türkiye'nin en güçlü kanalı TRT FM. Eskiden yollarda mecburen dinlenen kanal diye geçerdi. Şimdi sevilerek dinlenen kanal diye geçiyor. Alternatifimiz yok, 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz." diye konuştu.

"TRT'ye spiker olarak giren biri sadece spiker olarak çalışmaz. Çünkü TRT Ankara Radyosu, bizim için tabiri caizse yayıncılık mabedidir." ifadesini kullanan Acartürk, Dünya Radyo Günü'nü, özel radyolarda, dijital platformlarda sesiyle çalışan ve TRT'de çalışan tüm radyocuları kutladı.

Acartürk, "Radyo iyi ki var, radyo daima olacak, podcastin arkasında asla kalmayacak. Çünkü insanlar her zaman kaydedilmiş şeyi izlemek, dinlemek istemiyor, bazen canlı dinlemek istiyor. O yüzden radyo canlı olduğu sürece her zaman var olacak." dedi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Dünya Radyo Günü, Kültür Sanat, Teknoloji, Türkiye, ankara, Kültür, Sanat, Çevre, Medya, Radyo, Trt, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dünya Radyo Günü'nde İklim Değişikliği Teması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
17:26 Ticaret Bakanlığı’ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge
17:23 Mahalleli ’deprem oluyor’ sandı, gerçek bambaşka çıktı Mahalleli 'deprem oluyor' sandı, gerçek bambaşka çıktı
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
17:04 Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe’den tarihi anlaşma Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
16:56 Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler
16:55 Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den duygusal paylaşım: Allah’tan sonra en çok seni sevdim Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim
16:49 Mansur Yavaş’tan 3’lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz
16:46 Önce “İntihar“ dedi, sonra cinayeti itiraf etti Önce "İntihar" dedi, sonra cinayeti itiraf etti
16:44 Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 13:16:36. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Radyo Günü'nde İklim Değişikliği Teması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.