Edirne 9/8 Festivali'nde darbuka ve dans yarışmaları yapıldı - Son Dakika
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Edirne 9/8 Festivali'nde darbuka ve dans yarışmaları yapıldı

04.06.2022 20:21

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Edirne 9/8 Festivali kapsamında darbuka ve dans yarışmaları düzenlendi.

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Edirne 9/8 Festivali kapsamında darbuka ve dans yarışmaları düzenlendi.

"Kalbiniz de 9/8 atacak" sloganıyla, "2022 Edirne Yılı" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen festivalin ikinci günündeki etkinlikler, Kent Ormanı'ndaki festival alanında devam etti.

Sahneye ilk olarak Edirne Belediyesi Morİz Ritim Grubu çıktı. Kadınların oluşturduğu grup, 9/8'lik ritimlerle katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Festival kapsamında daha sonra dans yarışması düzenlendi.

Roman müzikleri eşliğinde dans eden 9 yarışmacının performansı jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada Mert Günbayı birinci oldu.

Edirneli müzisyenlerin yarıştığı darbuka yarışmasında ise Atalay Uluay birinci oldu.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan verdi.

Edirne 9/8 Festivali'nde darbuka ve dans yarışmaları yapıldı
Edirne 9/8 Festivali'nde darbuka ve dans yarışmaları yapıldı
Edirne 9/8 Festivali'nde darbuka ve dans yarışmaları yapıldı
Edirne 9/8 Festivali'nde darbuka ve dans yarışmaları yapıldı
Edirne 9/8 Festivali'nde darbuka ve dans yarışmaları yapıldı

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne 9/8 Festivali'nde darbuka ve dans yarışmaları yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne 9/8 Festivali'nde darbuka ve dans yarışmaları yapıldı - Son Dakika
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