Roman müzikleri eşliğinde dans eden 9 yarışmacının performansı jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada Mert Günbayı birinci oldu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Edirne 9/8 Festivali'nde darbuka ve dans yarışmaları yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.