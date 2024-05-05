Edirne\'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri Turistleri Eğlendiriyor

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Edirne'de kutlanan Kakava- Hıdrellez Şenlikleri için kente gelen çok sayıda turist kentte müzik eşliğinde dans ederek eğlenceli bir hareketlilik oluşturuyor.

Özellikle Romanlar'ın eğlenceleriyle renklenen kutlamalara katılmak için Edirne'ye dünden beri Anadolu'nun pek çok ilinden turist geldi. Otellerin dolması nedeniyle bazı turistler Kırklareli'ndeki oteller ile ilçelerde konakladı.

Meriç Nehri kenarı, Selimiye ve Tahmis meydanları, Sarayiçi binlerce insanın eğlencelerine sahne oluyor.

Roman müzik grupları eşliğinde başlarında Hıdrellez-Kakava tacı takmış gruplar dans edip, eğleniyor.

Yoğun bir kalabalığın oluştuğu kentte trafikte aksamalar da meydana geliyor.

Turistler, büyük Kakava ateşinin yanacağı ikindi vaktine kadar kent meydanında eğlenmeye devam edecek.

Zonguldak'tan gelen Hülya Akbulut, AA muhabirine, Edirne'de eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Şenliklere ilk kez katıldığını belirten Akbulut, "Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerini geziyoruz. Müzik eşliğinde eğleniyoruz. Hıdırellez dileklerimizi yazıp nehre atacağız, daha sonra da Kakava ateşi coşkusunu yaşayacağız." dedi.

İstanbul'dan gelen Sena Akbulut ise Edirne'yi çok beğendiğini ve şenliklerin renkli geçtiğini ifade etti.

Bu arada gelen turistlerin çoğu, kutlamaların yoğunlaştığı Selimiye Meydanı'nın doğu kısmında meydana gelen kanalizasyon taşması sorunundan şikayetçi olduklarını belirtti.

Bölgede esnaflık yapan Necat Yavuz, bir senedir devam eden sorunu yetkililere ilettiklerini çözüm olmayınca kentin en kalabalık gününde olumsuzluk yaşandığını ifade etti.