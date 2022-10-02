Edirne'deki Makedon Kulesi'nin dinamitle yıkılan bölümleri restorasyonda tamamlanacak - Son Dakika
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Edirne'deki Makedon Kulesi'nin dinamitle yıkılan bölümleri restorasyonda tamamlanacak

02.10.2022 10:22

Edirne'de Roma dönemi yapısı Makedon Kulesi'nin restorasyonu devam ediyor.

Edirne'de Roma dönemi yapısı Makedon Kulesi'nin restorasyonu devam ediyor.

Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine şahitlik eden kulenin restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu" projesi kapsamında yapılıyor.

Makedon Saat Kulesi olarak da bilinen Edirne Eski Saat Kulesi'nin restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları sonrası ziyarete açılarak tıpkı Galata Kulesi'nde olduğu gibi Edirne şehrinin ziyaretçiler tarafından izlenmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Kuleye çıkış için orta merkezinde panoramik asansör yapılması düşünülüyor.

Geçen yıl başlanan çalışmaların gelecek yıl başında tamamlanması ön görülüyor. Restorasyon kapsamında kule tamamlanırken etrafına da arkeopark özellikli gezinti alanları oluşturulacak.

"Makedon Kulesi'nde çok ciddi zenginlikler var"

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, AA muhabirine, Edirne'nin tarih boyunca çeşitli kültürlere başkentlik ya da ev sahipliği yapmış çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Kırbıyık, Trak medeniyetinden Roma'ya, Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan Edirne'nin açık hava müzesi hüviyetindeki ender kentlerden birisi olduğunun altını çizdi.

Makedon Kulesi'nin Edirne'ye geçmiş önemli bir eser olduğuna işaret eden Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Geçen yıl itibarıyla restorasyon ihalesi gerçekleştirildi. Aralık 2021'de sözleşmesi ve yer teslimi yapıldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Orada belki iki etaplı bir çalışma olacak. Çünkü alanı Edirne kamuoyu da bir kule olarak biliyor, ama arkasında çok daha ciddi zenginlikler var. Sur duvarları, sahne yapısı, şapeli ve seramik fırınlarıyla birlikte bir arkeolojik alandan bahsediyoruz. Bu alanın tamamının sergilenebilir hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor."

Makedon Kulesi

Roma hükümdarı Hadrianus tarafından yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surlar üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek örnek olan Makedon Kulesi, Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın, üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında (1867) "saat kulesi" olarak anılmaya başlandı.

1953'teki depremde büyük hasar gören kulenin üzerine yaptırılan katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle düzenlenen rapor sonucu dinamitlenerek yıktırıldı.

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Kaynak: AA

Edirne, Saat, Roma, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'deki Makedon Kulesi'nin dinamitle yıkılan bölümleri restorasyonda tamamlanacak - Son Dakika

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