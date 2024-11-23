Edirne'de Şehit Öğretmenler Anısına Mevlit Programı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de Şehit Öğretmenler Anısına Mevlit Programı

Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen mevlit programında, görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenler anısına Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerif okundu. Programa katılan öğrenciler ilahiler söyleyerek etkinliği zenginleştirdi.

23.11.2024 00:02
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Edirne'de hayatını kaybeden öğretmenler anısına mevlit okutuldu

EDİRNE - Edirne'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde mevlit programı düzenlendi.

Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde program düzenlendi. Eski Cami'de düzenlenen programda görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenler anısına Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerif okutuldu.

Programa katılan Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de ilahiler okudu. Camiyi ziyarete gelen vatandaşlar da mevlit programına katıldı. Eski Cami imam hatipleri tarafından yürütülen programa katılan İl Müftüsü Ercan Aksu da öğrencilerle birlikte Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

Mevlit programı görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenler Günü, Kültür Sanat, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Şehit Öğretmenler Anısına Mevlit Programı - Son Dakika


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