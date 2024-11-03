Edirne Gastronomi Festivali Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

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Edirne'de gastronomi festivaline yoğun ilgi

EDİRNE - Edirne'ye özgü gastronomi ürünlerinin tanıtımı için düzenlenen "Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali" vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Edirne Valiliği tarafından organize edilen Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali, Karaağaç'taki Tarihi Tren Garı bahçesinde devam ediyor. Edirne'ye özgü gastronomik ürünlerin tanıtıldığı ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği festival, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Başta Edirneliler olmak üzere çevre illerden ve ülkelerden gelen çok sayıda vatandaş, bugün festival alanına akın etti. Alanda kurulan stantlarda büyük yoğunluk oluştuğu gözlemlendi.

Festival alanına gelerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin gastronomik ürünlerini tanıttıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Vali Sezer, "Çok mutluyuz. Edirne, tarihi başkentimiz. Hem Rumeli hem de saray mutfağından büyük bir zenginliğe sahip. Bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış birçok gastronomik ürünümüzü bu sayede vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Gastronomi festivali ilk kez düzenleniyor. Edirne'mize gelen ünlü şeflerimiz, seneye buradaki katılımın 4 katına çıkacağını söylüyorlar. İnşallah bunu da hep beraber görürüz. Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Festival için Edirne'ye gelen Türkiye'nin ünlü şefleri de ilk kez düzenlenmesine rağmen festivale büyük ilgi olduğunu, önümüzdeki yıllarda bu sayının katlanarak artacağına inandıklarını ifade ettiler.

Festival alanında stant açan Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ise el emeği yöresel lezzetleri vatandaşlarla buluşturdu.

Kadın Meclisi Başkanı Ferda Erdoğan, hem etkinliklere katıldıklarını hem de yöresel lezzetler anlamında festivale katkı sunduklarını dile getirdi.

Festivalin çok yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğini belirten Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Genel Sekreteri Recep Dural da, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Edirneli Şekerleme Ustası Arif Meriç de, "Atalarımız yüzyıllardır sofralarında bir hazineyi biriktirmiş. Bugün hazine ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.