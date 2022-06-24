Edirneli esnaflar dükkanlarında sergiledikleri objelerle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni tanıtıyor

Edirne'de esnaflar, dükkanlarında sergiledikleri objelerle ziyaretçilerine Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanıtımını yapıyor.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1 Temmuz Cuma günü Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak.

Kent turizmi ve ekonomisine önemli katkı sağlayan Kırkpınar'ı müşterilerine tanıtmak ve anlatmak isteyen esnaf, dükkanlarının bir bölümünü Kırkpınar için ayırıyor.

Kırkpınar'a özgü objelerin yer aldığı sergilerde pehlivanların giysisi kispet, davul, zurna ve ağa tespihi gibi objeler, müşterilerin dikkatini çekiyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine Kırkpınar'a ait ögeleri tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Kırkpınar'ın dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olduğunu belirten Dinar, "Dükkanlarımızın bir bölümünü Kırkpınar bölümü olarak ayırdık. Kispeti, zurnası, kırmızı dipli mumuna kadar ne varsa sergiliyoruz. Kırkpınar'a gelemeyenler ve bu geleneği bilmeyenlere tanıtmaya ve anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Eski Edirne belediye başkanlarından eczacı İbrahim Ay da Kırkpınar'ın tanıtımı ve reklamı için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Kırkpınar'a özgü objelerden bir köşe oluşturduğunu dile getiren Ay, "Basit bir çalışmayla tanıtım yapmak mümkün. Kırkpınar'ı kente gelen ziyaretçilere anlatmak gerekli." şeklinde konuştu.