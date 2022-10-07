Elazığ haberleri... Elazığ'da Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi açıldı

Elazığ'da Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi açıldı

ELAZIĞ Elazığ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katıldığı programda, 'Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi' açılışı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı himayelerinde Elazığ Valiliğinin destekleriyle 'Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin yapımı tamamlandı. 3 bin metrekare arsa üzerine kurulan 740 metrekare kapalı alana sahip olan iki katlı Cemevi ve Kültür Merkezi'nin açılışı, telekonferans sistemi ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Açılış törenine, Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi Başkanı Hüseyin Artut, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Açılışı gerçekleştirilen Cemevi hakkında bilgi veren Vali Dr. Ömer Toraman, "Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yakın takibiyle ve destekleriyle Türkiye genelinde çok şükür pek çok Cemevi ve Kültür Merkezine hep beraber el attık. Destek olmaya çalıştık. Elazığ toplamında il genelinde 13 Cemevine ve Kültür Merkezi'ne karınca kararınca gücümüz yettiğince destek olmaya çalıştık. Şüphesiz, camilerimizi, mescitlerimizi, cemevlerimizi esas olarak bizim vatandaşımız sahipleniyor. Onların himmetleriyle ve yardımlarıyla inşa ediliyor. Bakım ve onarımları yapılıyor. Bu defa da biz de bakanımızın talimatlarıyla, destekleriyle gücümüz nispetinde destek olmaya çalıştık. Biz toplam 13 cemevine destek vermeye çalıştık. Burada yapılacak olan cem törenlerinde cem programlarında burada icra edilecek diğer programlarda bu birlik ve beraberliğimiz bütün herkese göstermiş olacağız" dedi.

Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine kurdele kesilmesiyle son buldu.