Emekli Öğretmenin Minyatür Dokuma Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Emekli Öğretmenin Minyatür Dokuma Sergisi

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Abdullah Yurtsever, 15 yıllık hobi serüveniyle şehir şehir minyatür dokuma tezgahı sergiliyor.

13.01.2025 12:51
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Hobi olarak başladığı minyatür dokuma tezgahlarıyla şehir şehir sergiler düzenliyor

Emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı 15 yıldır emek verdiği meslekte sergi düzenliyor

DENİZLİ - Denizli'nin Babadağ ilçesinde emekli olduktan hobi arayışını giren ve hatıralarından yola çıkarak 15 yıl çalışmanın ardından minyatür dokuma tezgahlarını kurdu. 15 yıldır ilgilendiği ve birçok dokuma tezgahı yapan Abdullah Yurtsever şimdi ise şehir şehir gezerek sergi düzenliyor.

Emekli olduktan sonra hobi arayışlarına giren ve hatıralarından yola çıkarak başladığı minyatür dokuma tezgahlarını kurmaya devam ediyor. 15 yıl çalışmanın ardından minyatür dokuma tezgahları ile şehir şehir gezerek sergi düzenliyor. Genellikle mekikli dokuma tezgahları yaptığı belirten ve yapılan büyün minyatür dokumaların eski ve geleneksel modellerin olduğunu belirten Abdullah Yurtsever, 15 senedir bunlarla uğraşıyorum. Gelecek nesille ise dokuma tezgahlarını bir örnek olarak güzel olacağını düşünüyorum" dedi.

"Hatıralarımı yaşatmak için başladığım bu süreçte şimdi birçok minyatür dokuma tezgahı yaptım"

Emekli olduktan sonra çocukluğunda ev dokuma tezgahlarından esinlenerek başladığı ve 15 yıldır sürdürdüğünü bu süreçte ise çok araştırarak, yorucu seneler geçirdiğini dile getiren Yurtsever, "Çocukluğumda ben babaannemin ev dokuma tezgahı ile çalışıyorlardı. Ben ise uzun bir süre yedek parça üzerine çalıştım. Sonrasında ise tekstillerle uğraştıktan sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra kendime tabi hobiler edindim ve çalışmaya başladım. Birden aklıma Babadağ dokuma ve babaannemin dokuma yapmış olduğu hatıralar aklıma geldi. Bende bir gün dokuma tezgahları yapacağım dedim. Önceden böyle bir fikrim yoktu. Aklıma eski günler gelince başlamaya karar verdim. Bugüne kadar da başladım ve bu gördüğünüz minyatür dokuma tezgahlarını yaptım. Bu süreçte çok araştırdım. Bunlar piyasada pek olmayan tezgahlar. Uzun bir süre hem araştırma hem yapmaya çalıştım. 15 yıldır bu işle uğraşıyorum ve baya yorucu seneler geçti" diye konuştu.

"Yaptığım dokuma tezgahları vatandaşlar tarafından beğeni toplayınca şehir şehir gezerek sergiler düzenlemeye başladım"

Yaptığı minyatür dokuma tezgahları vatandaşlar tarafından beğeni topladıktan sonra şehir şehir gezerek sergiler düzenlediğini belirten Yurtsever, "6 sene önce İstanbul'da sergi düzenledim. Ardından Bursa, Konya, Aksaray, Denizli'de sergiler düzenledim. Ardından Babadağ'a davet oldu. Bir Babadağlı olarak buraya gelmem benim için çok önemli oldu. Burada iyi bir sergi yaptığımı düşünüyorum. Gelen vatandaşlarımız çok memnunlar. Geçmiş dönem yaşantılarını hatırlayanlar hatıralarımı tazelediler. Güzel bir sergi oluyor. İnşallah bundan sonrasındakiler de daha güzel sergiler olması dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Emekli Öğretmenin Minyatür Dokuma Sergisi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Emekli Öğretmenin Minyatür Dokuma Sergisi - Son Dakika

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