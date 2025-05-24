Emine Erdoğan, \'7\'nci Etnospor Kültür Festivali\'ni ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılan '7'nci Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen '7'nci Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Festival alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yöresel oyunları da izleyen Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı'nın 'Dünya Ortak Evimiz' çadırını gezdi. Çadırda, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan bilgi alan Emine Erdoğan'a ziyaretinde, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti. Emine Erdoğan, festivale katılanlarla da fotoğraf çektirdi. Erdoğan, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımında geleneğin, sporun ve aile bağlarının kucaklaştığı coşkuya ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, her yıl kardeşlik köprüleri kuran festivalin yıldızının, bu sene de destansı gösterisiyle Karabağ Atları olduğunu ifade etti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2025 Aile Yılı kapsamında 'Gelenek Ailede Başlar' mesajıyla bir ilk olarak kurulan 'Aile Obası'nı ziyaret ettik. Burada ailelerin çocuklarıyla birlikte kültürel etkinliklere eşlik etmesi memnuniyet verici. Sıfır Atık Vakfımızın çadırında ise atıkları sanata dönüştüren gençlerimizle buluşarak, çevreye duyarlı atölyelerde ürettikleri ürünleri inceledim. Bizi biz yapan değerleri ve aile olmanın anlamını yeniden hatırlatan bu uluslararası şöleni, tüm İstanbulluların ziyaret etmesini diliyorum. Etnospor Kültür Festivali'nin Anadolu'nun ezgilerini her coğrafyaya ulaştırmasını temenni ediyorum."