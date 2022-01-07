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Emine Erdoğan: "2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye" - Son Dakika

Emine Erdoğan: "2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye"

07.01.2022 16:37

Emine Erdoğan: "2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye" Belediye Başkanları, "Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması" ödül töreninde ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı Emine Erdoğan ile Bakan Derya Yanık, "Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması" ödül töreninde konuştu...

Emine Erdoğan: "2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye"

Belediye Başkanları, "Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması" ödül töreninde ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı

Emine Erdoğan ile Bakan Derya Yanık, "Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması" ödül töreninde konuştu

İSTANBUL - Türkiye Belediyeler Birliğinin Pendik'te düzenlediği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde yapılan "Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu. Törende Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve birçok Belediye Başkanı ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı. Törende konuşan Emine Erdoğan, "2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye" ifadelerinde bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlediği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde yapılan 'Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nın Ödül Töreni, Pendik Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve birçok Belediye Başkanı katıldı. Yaklaşık 200 belediyenin katıldığı proje yarışmasında başarılı bulunan projeler için ödüller verildi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile ödül alan diğer belediye başkanları, ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

"Birbirinden orijinal fikirler var, katılım gösteren tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum"

Törende Konuşan Emine Erdoğan, "Projelerin içerikleriyle ilgili bilgi aldım. Gerçekten birbirinden orijinal fikirler var. Ödül alsın, almasın. Katılım gösteren tüm Belediyelerimizi tebrik ediyorum. Her bir projenin ince fikir işçiliği olduğuna inanıyorum. Umuyorum hepsi en kısa zamanda hayata geçer. Ev sahiplikleri için Pendik Belediyesi'ne ve fikir çalışmaları için yarışma jüri üyelerimizi ayrıca teşekkür ediyorum. Her bir engel grubunun engelleri haline bağlı olarak günlük yaşamda tecrübe ettiği kimi zorluklar var biliyoruz. Ancak engelli bireylerin hayatlarına engellerinden daha çok zorlaştıran bir şey varsa o da erişilemeyen şehirlerdir. Engelli bir birey olduğunuzu ve alışveriş merkezine geldiğinizde size ayrılan yerin ihtiyacı olmayan fikir tarafından en başta bu bile bir insana kendini öteki gibi hissettirmezsin " dedi.

Emine Erdoğan konuşmasını devamında, "Tabii erişilebilirlik meselesi, hem hizmet alanlarında hem de fiziksel mekanlarda çok boyutlu olarak karşımıza çıkıyor. Mesela, bir web sitesi için gerçekten kullanışlı dememiz için erişilebilirlik standartlarına uygun olması gerekir. Kaldırımlardan park yerlerine, alışveriş merkezlerinden eğlence yerlerine kadar tüm fiziksel mekanlar, tüm engel grupları düşünülerek tasarlanmalıdır. Engelli bireylerin istedikleri zaman, özel ya da kamuya ait her fiziksel mekana rahat ve özgürce ulaşmaları gerekir. Bazen, kaldırım rampalarının önüne park etmiş araçları gördüğümde gerçekten çok üzülüyorum. Bilhassa alışveriş merkezlerinde, engelli park yerini kullanan sürücüler görüyoruz. Engelli bir birey olduğunuzu ve alışveriş merkezine geldiğinizde, size ayrılan yerin ihtiyacı olmayan biri tarafından işgal edildiğini düşünün bir kere. En başta bu bile, bir insana kendini öteki gibi hissettirmez mi? Öteki olmamak, toplumda bir yeri olduğunu hissetmek ve ihtiyaçlarının hayatta karşılığını bulmak hepimizin hakkı.

Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanına tam erişimini sağladığımızda, engellilik halinin hafiflediğini hep beraber göreceğiz. 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye. Biz çevresel sınırlamaları kaldıracağız ki hayaller de sınır tanımasın. Uluslararası başarılara imza atmış, okullarında üstün başarı göstermiş, sanattan spora birçok alanda iftiharımız olmuş engelli kardeşlerimiz var. Dünya tarihinde, bilimde çığır açan, dünyaya yön veren nice engelli insan var. Buradan anlıyoruz ki, insanın sonsuz potansiyeli engellenemez. Yeter ki gerekli desteği sağlayalım" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, "Çok kıymetli Belediyeler Birliği Başkanımız, Kurucu bakanımız, Kıymetli Belediye Başkanlarım ve ev sahibi Pendik Belediye Başkanımız başta olmak üzere çok kıymetli hazirun, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Aslında bir eşitliğe vurguda bulunuyorum. Hepimizin eşit olduğunu vurgulamak istiyorum. " ifadelerini kullandı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Engelsiz şehirle, fikir ve proje yarışmasının engelsiz şehir farkındalığının arttırılmasına, engelsiz şehir idaremizin yakınlaştırılmasını diliyorum. Değerli misafirler, gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik AK Parti hizmet ve siyasetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Pendik Belediyesi olarak şiarımız, durmadan, yorulmadan, yola devam etmektir. Engelsiz Pendik sosyal belediyecilik anlayış ve çalışmalarımız devam edecek inşallah. Teşriflerinizle gerçekleşen Türkiye Belediyeler Birliği Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje yarışmasının ödül töreninin gücümüze güç katacağına inanıyor, Pendik'teki farkındalığı güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye
Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye
Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye
Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye
Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye
Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye
Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye
Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye

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Büyükşehir Belediyesi, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Engelli, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Emine Erdoğan: '2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye' - Son Dakika


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