Kültür Sanat

Engelli bireylerden annelerine özel hediye

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli vatandaşlar ve anneleri, çini boyayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da anneler gününe sayılı günler kala çeşitli kuruluşlar tarafından etkinlikler yapılmaya başlandı. İskenderun ilçesi Süleymaniye Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Engelliyim Engel Tanımam Derneğinde Engelli birey ve anneleri çini boyama etkinliği gerçekleştirildi. Anneler günü için özel olarak düzenlenen etkinlikte; down sendromlu, zihinsel engelli ve özel bireyler anneleriyle bir arada çini üzerine çizim ve boyama yaptılar.

Yüzde 90 engelli olan ve Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanlığı görevini yürüten Kamil Göçmen, "Engelli bireyler ve anneleriyle birlikte, Türkiye Down Sendromlu derneğinin bize vermiş olduğu destekle birlikte onlara burada seramik çini çizimi yaptırıyoruz. Kendilerine hatıra kalması adına anneler günü öncesindeN bu programı başlattık" Şeklinde konuştu.

Engelli birey Tuğba Çengel (22), "Anneler günün kutlu olsun anne, sana çok güzel bir hediye yaptık, umarım beğeneceksin canım annem güzel annem" ifadelerini kullanarak mutluluğunu dile getirdi.