Engelli Genç Kızın Uçuş Hayali Gerçekleşti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bedensel engelli 21 yaşındaki Nisanur Arapoğlu'nun yamaç paraşütüyle uçma hayali gerçeğe dönüştü.

Kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Nisanur Arapoğlu, aynı mahallede bulunan yamaç paraşütü pistinden uçmak istediğini Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) yetkililerine iletti.

Piste getirilen Arapoğlu, uçuş eğitmeni Kaderim Boyacı ile pisten havalanarak hayalini gerçekleştirdi.

Baba Abdullah Arapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.