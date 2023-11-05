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Enkaz üzerinde çekimleri yapılan ''Şahsi Meselemiz'' filmi Hataylıları kızdırdı: Bu size açık çağrımızdır - Son Dakika

Enkaz üzerinde çekimleri yapılan ''Şahsi Meselemiz'' filmi Hataylıları kızdırdı: Bu size açık çağrımızdır

Son Güncelleme: 05.11.2023 16:03

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini konu alan ''Şahsi Meselemiz'' adlı filmin çekimleri Hatay'da başladı. Enkazın üzerine kurulan platformla çekimlere start veren yapıma tepki yağdı. Hataylılar yapım ekibine ''Bu size açık çağrımızdır'' diyerek imza kampanyası düzenlediler.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşananları konu alan ve yapımcılığını Bülent Durgun ile yönetmenliğini Gürsel Ateş'in üstlendiği "Şahsi Meselemiz" adlı filmin çekimleri Hatay'da başladı. Enkazların üzerine kurulduğu iddia edilen plato ve film yerel halkı kızdırdı.

DEPREMZEDELERİN YAŞADIKLARI ELE ALINACAK

Hatay'da depremzedelerin depremde yaşadıklarından yola çıkarak çekimleri gerçekleştirilen filmde oyuncular Uğur Çavuşoğlu, İskender Bağcılar, Tolga Kandemir, Cezmi Baskın, Suzan Aksoy, Ömer Ahmet, Hilal Anay, Emre Özmen, Melisa Tuncer rol alıyor.

Enkaz üzerinde çekimleri yapılan 'Şahsi Meselemiz' filmi Hataylıları kızdırdı: Bu size açık çağrımızdır

HALKI KIZDIRDI

Galası 6 Şubat'ta yapılması planlanan filmin çekimleri ise halkı kızdırdı. Sosyal medyadan tepkilerini gösteren Hataylılar "Bu size açık çağrımızdır" başlığıyla imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

İşte Hataylıların yapım ekibine çağrısı;

Enkaz üzerinde çekimleri yapılan 'Şahsi Meselemiz' filmi Hataylıları kızdırdı: Bu size açık çağrımızdır
Enkaz üzerinde çekimleri yapılan 'Şahsi Meselemiz' filmi Hataylıları kızdırdı: Bu size açık çağrımızdır

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Son Dakika Kültür Sanat Enkaz üzerinde çekimleri yapılan ''Şahsi Meselemiz'' filmi Hataylıları kızdırdı: Bu size açık çağrımızdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enkaz üzerinde çekimleri yapılan ''Şahsi Meselemiz'' filmi Hataylıları kızdırdı: Bu size açık çağrımızdır - Son Dakika
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