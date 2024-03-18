Erciş'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.
Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa Atakan Çelik Kültür Merkezinde devam edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma" günü ile ilgili mesajının okunmasının ardından Sevim Kürüm Anadolu Lisesi Müdürü Hikmet İrven ve 108. Topçu Alay komutanlığından Binbaşı Birol İmran tarafından günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yapıldı. Erciş muharip gazilere öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Daha sonra Erciş Erciş Sevim Kürüm Lisesi Öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Çanakkale" konulu türküler seslendirildi, hikayeler anlatıldı ve beyaz perde gölge tiyatro etkinliklerin sunumu gerçekleştirildi. İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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İngiltere'deki Bonhams Müzayede Evi, Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliği dönemine tarihlenen bir madalyonu açık artırmaya çıkaracak. Bronz üzerine işlenmiş portrenin, bilinen en eski Müslüman lider portresi olduğu belirtilirken, tahmini satış bedeli 1,5-2 milyon sterlin olarak açıklandı. Madalyonun üzerindeki yazılar ve tasarımlar olmaması, taşınabilir boyutta olması ve düzgün oyuklarıyla Sultan'ın kişisel ve önemli bir eşyası olduğu düşünülüyor. Açık artırma 21 Mayıs'ta gerçekleşecek.
Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl 20. kez sinemaseverleri ağırlayacak. Festival, 25 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam 74 ülkeden 2 bin 241 kısa filmin başvurduğu festival, 9 farklı bölümden oluşuyor. Festivalde Nuri Bilge Ceylan onur konuğu olacak ve atölye söyleşi programı düzenlenecek. Festival, çevrimiçi olarak da izlenebilecek.
Malatya'da Fırat İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Çanakkale Zaferi'ni anlatmak için hazırladıkları tiyatro oyununu sahneledi. Öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı ve program sonunda başarı belgeleri takdim edildi.
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum’da bir dizi etkinlik düzenlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan KAYMEK, 'Çanakkale Ruhu'nun anlatıldığı özel bir program gerçekleştirdi. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. KAYMEK, öğrencilere milli ve manevi duyguları aşılamaya yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, koro, mehteran marşları ve tiyatro gösterileri gerçekleştirildi.
İzmir Avrupa Caz Festivali'nin son gününde, Avrupa cazının önemli isimlerinden Ondrej Krajnak sahne alacak. İstanbul Slovakya Başkonsolosluğu ve İzmir Slovakya Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen konser, İKSEV'de ücretsiz atölye etkinliğiyle birlikte gerçekleştirilecek.
Mardin'in yöresel lezzetleri olan Mardin kebabı ve harire tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarla kentin mutfağındaki yemeklerin korunması, geliştirilmesi ve dünyaya tanıtılması amaçlanıyor. Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, şehrin gastronomik değeri olan yöresel lezzetlerin coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi için yapılan çalışmalara teşekkür etti.
Hatay'ın Antakya ilçesinde nöbetteyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman onbaşı Mustafa Yılmaz, memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi. Yılmaz için Katırkuyu Mahallesi'nde düzenlenen törene, yakınları ve ilgili yetkililer katıldı. Yılmaz'ın annesi, oğlunu asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi ile Şefik Can Parkı 3. Etabın açılışını gerçekleştirildi.
Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'ndeki öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirdi.