Erciş'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erciş'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi

Erciş'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi Van'ın Erciş ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

18.03.2024 19:26
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Erciş'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa Atakan Çelik Kültür Merkezinde devam edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma" günü ile ilgili mesajının okunmasının ardından Sevim Kürüm Anadolu Lisesi Müdürü Hikmet İrven ve 108. Topçu Alay komutanlığından Binbaşı Birol İmran tarafından günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yapıldı. Erciş muharip gazilere öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Daha sonra Erciş Erciş Sevim Kürüm Lisesi Öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Çanakkale" konulu türküler seslendirildi, hikayeler anlatıldı ve beyaz perde gölge tiyatro etkinliklerin sunumu gerçekleştirildi. İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erciş'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciş'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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