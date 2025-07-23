Erdemli'de Antik Kent Kazıları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Erdemli'de Antik Kent Kazıları Başladı

Erdemli\'de Antik Kent Kazıları Başladı
23.07.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde yeni kazı çalışmaları başladı, hedef turizme açmak.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. dönem arkeolojik çalışmalar başladı.

Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte yürütülen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında destekleniyor.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu başkanlığındaki ekipte, farklı üniversitelerden akademisyen, arkeolog, antropolog ve sanat tarihçileri yer alıyor.

Ekibe, Amerika Birleşik Devletleri'nden uzmanlar ve öğrenciler de eşlik ediyor.

Bakım, onarım ve restorasyon yapılacak

Kazı başkanı Kızılarslanoğlu, gazetecilere, Elaiussa Sebaste'nin, Milattan Önce 2. yüzyıldan Milattan Sonra 7. yüzyılın başına kadar önemli bir üretim, ticaret ve liman kenti olduğunu söyledi.

Antik kentte, tiyatro, tapınak, hamam ve nekropol gibi çok sayıda kamusal ve dini yapının yer aldığını belirten Kızılarslanoğlu, ??şöyle konuştu:

"Sadece arazi kazıları değil aynı zamanda bitki temizliği, çevre düzenleme, yayına hazırlık ve buluntu değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Alan içerisinde özellikle zemin döşemelerinde ve kazı evindeki depolarımızda bulunan eserlerde bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarımız sürüyor."

Kızılarslanoğlu, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında arkeolojik çalışmaların yıl boyunca yapılacağını, çalışmalara daha sonra İtalya'dan bir ekibin dahil olacağını anlattı.

Yürütülecek işlemleri değerlendiren Kızılarslanoğlu, "Kazı çalışmalarını, üretim alanı olarak belirlediğimiz kentin Adana kısmında bulunan noktada başlattık. Daha önce burada çalışmalar yapılmıştı, devam ettiriyoruz. Yine satış alanı olabileceğini düşündüğümüz bir yapı grubu içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun dışında yakın noktada bulunan küçük hamam yapısının içerisindeki mozaiklerin bakım, onarım ve restorasyonunu da sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef nekropolün turizme açılması

Antik kentteki nekropolde de çalışmaların devam edeceğini dile getiren Kızılarslanoğlu, şunları kaydetti:

"Kuzey bölümündeki mezarların olduğu alanda çok ilerleme kaydettik. Oradaki çalışmalarımız yıllardır devam ediyordu. Alanı bitki örtüsünden tamamen temizledik ve birçok mezar yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Buradaki alanın çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra da turizme açılmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Arkeoloji, Erdemli, Kültür, Turizm, mersin, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erdemli'de Antik Kent Kazıları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
ATM’lerde yeni dönem Bunu yapmayan para çekemeyecek ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek

11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
23:26
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
16:38
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi!
16:30
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
16:25
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
16:19
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
16:16
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
16:15
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
16:09
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 12:20:15. #7.13#
SON DAKİKA: Erdemli'de Antik Kent Kazıları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.