ERMED’den "Engelsiz Medya, Güçlü Gelecek" projesiyle anlamlı farkındalık

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED), "Engelsiz Medya, Güçlü Gelecek" projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Hatice Yesir'in staj sürecindeki azmi ve başarısını plaketle taçlandırdı. ERMED bünyesindeki yayın organlarında staj yaparak medya alanında mesleki deneyim kazanan Yesir için düzenlenen program, duygu dolu anlara sahne oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gülümseyen Kafe'de gerçekleştirilen programa; Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gazeteci Gamze İspirli, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Şaban Hepekbiç, Gönüllü Anneler Derneği Başkanı Umut Gezmiş, Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi ve ERMED Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal ile ERMED Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan ERMED Başkanı Gazeteci Gamze İspirli, gazeteciliğin emek, sabır, sorumluluk ve yoğun çalışma gerektiren bir meslek olduğunu belirterek, Hatice Yesir'in ERMED bünyesindeki yayın organlarında gerçekleştirdiği staj süresince azmi, kararlılığı ve çalışma disipliniyle örnek bir profil sergilediğini söyledi.

Yesir'in staj sürecinin yalnızca mesleki bir deneyim olmadığını, aynı zamanda önemli bir farkındalık çalışmasına dönüştüğünü ifade eden İspirli, özel ihtiyaçlı gençlerin önündeki önyargıların kaldırılması ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri fırsatların oluşturulması gerektiğini vurguladı. "Engelsiz Medya, Güçlü Gelecek" projesinin devam edeceğini belirten İspirli, Erzurum Yeni Medya Derneği olarak bundan sonraki süreçte de engelli ve özel ihtiyaçlı öğrencilere medya alanında staj imkanı tanımaya devam edeceklerini ifade etti. Engelli bireylerin eğitimden istihdama, medyadan sosyal yaşama kadar hayatın her alanında aktif şekilde yer almalarının önemine dikkat çeken İspirli, bu anlayışla sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. İspirli ayrıca dernek çalışmalarında kendisine destek veren ERMED Yönetim Kurulu üyelerine, programın gerçekleştirilmesine sunduğu destek ve katkılar nedeniyle Mahmut Temel'e, programa katılan kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi, ERMED Yönetim Kurulu Üyesi ve Hatice Yesir'in hocası Prof. Dr. Derya Öcal, öğrencisinin eğitim hayatındaki azmi ve mesleki gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yesir'in eğitimini aldığı alanda gerçek bir çalışma ortamında deneyim kazanmasının mesleki gelişimi açısından önemli olduğunu belirten Öcal, özel ihtiyaçlı öğrencilerin doğru destek ve fırsatlarla başarılı çalışmalar ortaya koyabileceklerine dikkat çekti. Öcal, öğrencisine ERMED bünyesindeki yayın organlarında staj imkanı sağlayan ve başarısını farkındalık programıyla görünür kılan ERMED Başkanı Gamze İspirli'ye teşekkür etti. Programda konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ile Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Şaban Hepekbiç, engelli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal yaşam başta olmak üzere hayatın her alanında desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Hatice Yesir'in azmi ve başarısının diğer gençlere de örnek teşkil ettiğini ifade eden Efe ve Hepekbiç, özel ihtiyaçlı gençlere fırsat sunan bu tür çalışmaların yaygınlaşması gerektiğini belirterek, programı hayata geçiren Gamze İspirli ve Erzurum Yeni Medya Derneği'ne teşekkür etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, konuşmasında Hatice Yesir'in başarısının yanı sıra programın gerçekleştirildiği Gülümseyen Kafe'nin engelli bireyler açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Temel, Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gülümseyen Kafe'nin "Korumalı İş Yeri" statüsünde hizmet veren ve engelli bireylerin istihdam edildiği önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin üretime, istihdama ve sosyal hayata katılımlarının güçlendirilmesi açısından merkezin önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Temel, mesleki deneyim ve toplumsal farkındalık mesajı taşıyan "Engelsiz Medya, Güçlü Gelecek" programının böyle bir merkezde gerçekleştirilmesinin ayrıca anlamlı olduğunu kaydetti. Temel, Hatice Yesir'e medya alanında staj imkanı sağlanmasının ve öğrencinin başarısının görünür kılınmasının örnek bir çalışma olduğunu belirterek, program dolayısıyla ERMED Başkanı Gamze İspirli ve dernek yönetimine teşekkür etti. Programın en duygusal anları Hatice Yesir'in konuşması sırasında yaşandı. ERMED bünyesindeki yayın organlarında gerçekleştirdiği staj sürecini ve kendisine sunulan fırsatı anlatan Yesir, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Yesir'in duygulanması programa katılanlara da duygu dolu anlar yaşattı. Özel ihtiyaçlı bireylere karşı önyargılı olunmamasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Yesir, kendisine güvenen ve mesleki deneyim kazanmasına fırsat sağlayan ERMED Başkanı Gamze İspirli ile hocası Prof. Dr. Derya Öcal'a teşekkür etti.

Yesir'in sözleri katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı.

Konuşmaların ardından Hatice Yesir'e, ERMED bünyesindeki yayın organlarında gerçekleştirdiği staj süresince gösterdiği azim, kararlılık, çalışma disiplini ve mesleki gayreti dolayısıyla hazırlanan plaket, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel tarafından takdim edildi.

Program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.