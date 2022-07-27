Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı

27.07.2022 16:10
Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı

Erzincan'da, 8 ilden imamların katılımıyla ezanı güzel okuma bölge yarışması gerçekleştirildi.

Erzincan'da, 8 ilden imamların katılımıyla ezanı güzel okuma bölge yarışması gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Burhan Çakır, Camii Kebir Camisi'nde gerçekleştirilen yarışma öncesi yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ezanı güzel okuma bölge yarışmasının Erzincan'da yapılmasının uygun görüldüğünü ifade ederek, yarışmaya katılanlara başarı diledi.

Çakır, "Ezanların minarelerden yükselmesi için ne mücadeleler verilmiştir. Ezan, dinimizde çok değerli ve kıymetlidir. Memleketimiz, milletimiz ve Müslümanlar içini ezan çağrısı çok önemlidir." dedi.

Konuşmalar sonrası Ardahan, Artvin, Ağrı, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Kars ve Erzincan'dan yarışmaya katılan imamlar, ezanı farklı makamlarda okuyarak dereceye girmeye çalıştı.

Yarışmada Hamit Nas birinci olurken, Mustafa Ayışık ikinci, Burhan Eser ise üçüncü oldu.

Söz konusu yarışmada birinci olan Nas, ezanı güzel okuma Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

YORUMLAR
500
Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva! Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva! Erzincan'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Erzincan'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Burhan Çakır, Erzincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:52 Rıdvan Dilmen'den çarpıcı 'Mesut Özil' sözleri! Jorge Jesus neden istemedi?
15:12 İlyas Salman torununun adını neden değiştirdiklerini anlattı: Gezi ismini koyunca çok tehdit aldık
14:57 Yıldız futbolcu Liverpool ile anlaşmıştı! Annesi transfere izin vermedi
14:48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo...
14:47 Dünyanın tahıl krizi İstanbul'da çözülecek! Bakan Hulusi Akar personelleri 3 dilde selamladı
14:25 Bakan Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştü
14:21 Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti
14:19 Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede Eskişehir ilk sırda yer aldı
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:17 Evine giren hırsızı camdan sarkıttı: Abi ne olur bırak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 16:10:19. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement