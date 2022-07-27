Çakır, "Ezanların minarelerden yükselmesi için ne mücadeleler verilmiştir. Ezan, dinimizde çok değerli ve kıymetlidir. Memleketimiz, milletimiz ve Müslümanlar içini ezan çağrısı çok önemlidir." dedi.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Burhan Çakır, Erzincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı - Son Dakika

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