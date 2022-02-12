Üye Girişi
Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar - Son Dakika

Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar

12.02.2022 14:14

Yamaç paraşütü pilotları, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı.

Yamaç paraşütü pilotları, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde buluşan yamaç paraşütü sporcuları, buradaki yüksek tepeden uçuş gerçekleştirdi.

Gökyüzünde Türk bayrağı açan 15 sporcu, daha sonra kayak merkezindeki buzla kaplı Ardıçlı Gölü yakınına iniş yaptı.

Hafta sonu tatilini merkezde kayak yaparak geçiren aileler de gösteriyi ilgiyle izledi.

Yamaç paraşütü pilotu Ali Zaimoğlu, gazetecilere, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı eşliğinde uçuş yaptıklarını söyledi.

Türk bayraklarıyla gökyüzünü şenlendirdiklerini ifade eden Zaimoğlu, "Biliyorsunuz Erzincan doğa sporlarının başkenti, bu güzel günde burada havada olmak bizi ayrıca mutlu etti. 104 yıl önce ilimizi düşman işgalinden kurtaran herkese özellikle ordumuza canı gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

Sporculardan Emre Aktepe de 15 pilotla yaptıkları uçuşu sorunsuz tamamladıklarını anlattı.

Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar
Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar
Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar
Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar

YORUMLAR
500

Toros Dağları, Türk Bayrağı, Erzincan, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 15:37:28. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement