Erzurum'da 2025'de "EİT Turizm Başkenti" rüzgarı esecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum'da 2025'de "EİT Turizm Başkenti" rüzgarı esecek

Erzurum'da 2025'de "EİT Turizm Başkenti" rüzgarı esecek EİT Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da yıl boyunca devam edecek olan etkinliklerle ilgili bilgi verdi, "Palandöken Ekonomi Forumu" ile...

10.04.2025 22:47
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Erzurum'da 2025'de "EİT Turizm Başkenti" rüzgarı esecek

ERZURUM - EİT Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da yıl boyunca devam edecek olan etkinliklerle ilgili bilgi verdi, "Palandöken Ekonomi Forumu" ile ilgili hazırlıkları aktardı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, 25-26 Nisan'da "Palandöken Ekonomi Forumu" düzenlenecek. Yaklaşık 150 ülkeye davetiye gönderildiğini ifade eden EİT Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum'un uluslararası bir turizm merkezi haline gelmesi için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, "26-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile "Akıllı Dünyada Adil Bir Gelecek: Zeki Ekonomiler ve Küresel Eşitsizlik" temalısıyla başlayacak Palandöken Ekonomi Forumu çok önemli bir program. Dünyanın gözü Erzurum'da olacak. Hem bölgesel hem de ulusal düzeyde önemli ekonomik kazanımlar sağlayacağız" dedi.

'Erzurum artık bir şehir değil, kavşaktır'

Palandöken Ekonomi Forumu'nu, Erzurum'un EİT 2025 Turizmi Başkenti ilan edilmesinin ardından sadece turizm alanında değil, enerji, lojistik dijital ekonomi, tarım ve ticaret gibi tüm kalkınma başlıklarını entegre eden büyük bir vizyonun ilk büyük buluşması olarak nitelendirdiklerini anlatan Çığlık. "Bugün Erzurum sadece Türkiye için değil Avrasya ve Orta Doğu için de enerji, lojistik ve ticaretin yeniden şekillendiği bir merkez konumunda yükselmektedir. Forumda enerji ve enerji güvenliği başlıkları ele alınacak. Erzurum, TANAP projesi ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin geçtiği şehir. Bu hatlar Erzurum'u enerji güvenliği, sürdürülebilir enerji arzı ve bölgesel işbirliği açsından kilit konuma getiriyor. Forumda bu alanın sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerjiyle entegrasyonu ve yeni yatırımlar ele alınacak. Erzurum'un bir lojistik teknolojik üssü haline getirilmesi konuşulacak. Bu başlıklar bize 'Erzurum artık bir şehir değil, kavşaktır' diyor. Bu kavşaktan enerji akar, ticaret geçer, dijital bilgi dolaşır, kültürler buluşur ve biz bu kavşakta yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıya Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Kültür, Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz ve ETÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı katıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da 2025'de 'EİT Turizm Başkenti' rüzgarı esecek - Son Dakika

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