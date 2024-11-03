Erzurum'da 'Payidar' Defilesi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Erzurum'da 'Payidar' Defilesi

Erzurum\'da \'Payidar\' Defilesi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da Cumhuriyet dönemine ait kıyafetlerin sergilendiği defileyi izledi.

03.11.2024 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre binasında cumhuriyet döneminde kahraman kadınların ve erkeklerin giydiği kıyafetlerin yer aldığı 'Payidar' defilesini izledi.

Dün akşam Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün partisinin İspir ve Pazaryolu ilçelerinde düzenlenen 8'inci Olağan Kongrelerine katıldı. Bakan Yusuf Tekin, daha sonra cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre Binası'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Olgunlaşma Enstitüleri'nin bugüne dek üretilen koleksiyonlarından hazırlanan 'Payidar' isimli defileyi izledi. Genç kız ve erkeklerin sergilediği defilede kahraman kadınların giyindiği kıyafetler ve Atatürk'ün kostümleri yer aldı.

Milli mücadele ruhunu yansıtan birbirinden ilginç kıyafetlerin sergilendiği defile genç kız ve genç erkeğin Türk bayrağı ile finaliyle son buldu. Defileyi protokolle birlikte ayakta alkışlayan Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Cumhuriyete taşıyan kurtuluş savaşımıza bize bu toprakları emanet eden atalarımıza, tarihimize, kültürümüze, medeniyet değerlerimize, Anadolu irfanına, Anadolu kültürüne sahip çıkmak hepimizin borcudur. Bu borç içerisinde en büyük yükte kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığına düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu borcu ifa etmek, hakkıyla yerine getirmek için birçok çaba sarf ediyoruz, sarf edeceğiz, sarf etmeye de devam edeceğiz. Bu çabamız sadece yazılı eğitim materyallerinin içerisine eğitim programlarının içerisine bu değerleri nakşetmek, gelecek kuşakların bu değerlerle mücehheze olmasını temenni etmek için eğitim programlarımızı bu değerleri de içerecek şekilde güncellemek değil tabi. Türkiye Yüzyılı maarif modeliyle yapmak istediğimiz şey de aslında bu değerlere sahip çıkmak, bu değerleri korumak, bu değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek. Bu defileyi Erzurum'da sizlerin beğenisine sunmuş olduk umarım beğenmişsinizdir. Belki de bu defilenin sergilenebileceği en anlamlı şehirlerden bir tanesi Erzurum. Bu defilede gönüllü olarak aramızda bulunan ve profesyonel manken gibi davranan öğrenci kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bu defilede kullanılan malzemeler olgunlaşmanın envanterine kayıtlı malzemeler. Bakanlığımızın yaptığı kültürel sanatsal ya da eğitimle alakalı başka bir etkinlikte tekrar buluşmak üzere hepinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Kültür Sanat, Yusuf Tekin, Etkinlik, Politika, Erzurum, Eğitim, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da 'Payidar' Defilesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
17:49 Yavaş’ın, “Yörüngesini şaşıran ben değilim“ çıkışına Özel’den net yanıt Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" çıkışına Özel'den net yanıt
15:49 BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027’de erken seçime gidilebilir BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027'de erken seçime gidilebilir
14:57 Ali Koç, Galatasaray’a demediğini bırakmadı Ali Koç, Galatasaray'a demediğini bırakmadı
14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
14:17 Real Madrid’in Ancelotti kararı Arda’yı da mahvedecek Real Madrid'in Ancelotti kararı Arda'yı da mahvedecek
14:13 ’’Diva’’ Bülent Ersoy’dan dans şov ''Diva'' Bülent Ersoy'dan dans şov
14:02 Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı
13:56 Jennifer Lopez Trump’a sert çıktı: ’’Bu topraklar hepimizin’’ Jennifer Lopez Trump'a sert çıktı: ''Bu topraklar hepimizin''
13:55 Sapık milyarder Epstein’in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı Sapık milyarder Epstein'in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı
13:42 ’’Dünyanın en çekici paraşütçüsü’’ gökyüzünde evlendi ''Dünyanın en çekici paraşütçüsü'' gökyüzünde evlendi
13:26 Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi
13:17 Fenerbahçe’nin borcu belli oldu Fenerbahçe'nin borcu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 22:40:40. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da 'Payidar' Defilesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.