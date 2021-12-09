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Erzurumlu berber "Türkiye'nin En İyi Kuaförü Sen Misin" yarışmasında ikinci olmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Erzurumlu berber "Türkiye'nin En İyi Kuaförü Sen Misin" yarışmasında ikinci olmanın mutluluğunu yaşıyor

09.12.2021 10:31
Erzurumlu berber "Türkiye'nin En İyi Kuaförü Sen Misin" yarışmasında ikinci olmanın mutluluğunu yaşıyor

Erzurum'da 15 yıldır berberlik yapan Faruk Durmuş, "Türkiye'nin En İyi Kuaförü Sen Misin" yarışmasında, erkek saç kesimi ve renklendirme kategorisinde Türkiye ikincisi olup şehrini temsil etmenin mutluğunu yaşıyor.

Erzurum'da 15 yıldır berberlik yapan Faruk Durmuş, " Türkiye'nin En İyi Kuaförü Sen Misin" yarışmasında, erkek saç kesimi ve renklendirme kategorisinde Türkiye ikincisi olup şehrini temsil etmenin mutluğunu yaşıyor.

Palandöken ilçesindeki Kayakyolu semtinde kuaförlük yapan Durmuş, bir süre önce CMC CAT Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve "Türkiye'nin En İyi Kuaförü Sen Misin? yarışmasına, saçını kesip boyadığı müşterisinin vidosunu göndererek başvurdu.

Başvurusu jüri tarafından saç kesimi ve renklendirme kategorisinde değerlendirilen ve yapılan halk oylamasında ilk 20'ye girerek finale gitmeye hak kazanan Durmuş, daha sonra finallerin yapıldığı Antalya'ya gitti.

Antalya'da bir otelde düzenlenen final yarışmasında da aynı kategoride saç kesimi yaparak hünerini sergileyen Durmuş, bu kategoride Türkiye ikincisi olmanın sevincini yaşıyor.

Durmuş, AA muhabirine, yarışmaya önce saç kesimi ve renklendirme kategorisinden gönderdiği video ile başvurduğunu hatırlattı.

Halk oylamasının ardından final hakkı kazandığını anlatan Durmuş "Halk oylamasında ilk 20'ye girdik, sonra jüri değerlendirmesinin ardından ilk 5'e girip finale katıldık. Antalya'da düzenlenen final yarışmasında ise sahne aldığımız 60 kişi içinden erkek saç kesim ve renklendirme kategorisinde Türkiye ikincisi oldum." dedi.

15 yıldır berberlik yapan Durmuş, Erzurum adına kazandığı başarıyla gurur duyduğunu belirterek, sonraki yarışmalarda hedefinin Türkiye ve Avrupa birinciliği olduğunu dile getirdi.

Söz konusu yarışmada elde ettiği başarıdan dolayı çok güzel geri dönüşler aldığını ifade eden Durmuş, "Erzurum'u temsilen sahneye çıktım, Eş, dost, aile ve müşterilerimiz de başarımızı kutladılar. Halk oylamasında desteğini esirgemeyen aileme, dostlarıma, meslektaşlarıma, müşterileri ve sosyal medyadaki takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Her geçen gün yeni şeyler öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum." diye konuştu.

Durmuş'a tıraş için gelen müşteri Erkan Duman da Durmuş'u Türkiye ikinciliğinden dolayı tebrik ederek, "Kendisiyle onur duyduk, Erzurum adına güzel başarı olmuş. Yıllardır Faruk beyin müşterisiyim, sanatı ve kişiliğiyle iyi bir ustadır. Başarılarının devamını diliyoruz." şeklinde konuştu.

DOST Partisi, Antalya, Erzurum, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzurumlu berber 'Türkiye'nin En İyi Kuaförü Sen Misin' yarışmasında ikinci olmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurumlu berber "Türkiye'nin En İyi Kuaförü Sen Misin" yarışmasında ikinci olmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
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