Eski Datça, en güçlü adaylar arasında yer alıyor

21.04.2026 18:35  Güncelleme: 18:36
Muğla'nın Eski Datça bölgesi, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından düzenlenen 'En İyi Turizm Köyleri Programı'na Türkiye adayları arasında yer aldı. Toplantıda sürecin sadece bir turizm başvurusu değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Muğla'nın önemli kültürel miras alanlarından Eski Datça'nın, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından yürütülen "En İyi Turizm Köyleri Programı" kapsamında Türkiye adayları arasında yer almasına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda yapılan açıklamalarda, adaylık sürecinin yalnızca turizm odaklı bir başvuru olmadığı; kültürel mirasın korunması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve sürdürülebilir turizm anlayışının güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı. Eski Datça'nın taş mimarisi, dar sokakları, yerel üretim kültürü ve doğayla uyumlu yaşam biçimiyle uluslararası kriterler açısından güçlü bir aday olduğu ifade edilirken, bölgenin yalnızca tarihi bir yerleşim değil, aynı zamanda yaşayan bir kültürel alan olduğuna dikkat çekildi.

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, toplantıda yaptığı konuşmada sürecin Türkiye'nin sürdürülebilir turizm vizyonu açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada, ülkemizin sürdürülebilir turizm vizyonu açısından son derece önemli bir süreci paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Eski Datça'nın bu programa aday gösterilmesi, yalnızca bir turizm başvurusu değil; kültürel mirasın korunması, yerel yaşamın sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmanın bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının somut bir göstergesidir. Eski Datça, tarihi dokusunu bugüne taşıyabilmiş nadir yerleşimlerden biridir. Taş mimarisi, dar sokakları ve yerel üretim kültürü ile yalnızca bir ziyaret noktası değil; yaşayan bir kültür alanıdır. Bu yönüyle ziyaretçilere özgün ve anlamlı bir deneyim sunmaktadır"

Toplantıda, Avrupa Birliği uzmanlarının sürece aktif katkı sunduğu ve yürütülen çalışmaların uluslararası standartlarda ilerlediği belirtildi. Bu iş birliğinin Datça'nın küresel ölçekte tanıtımına önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Datça Yarımadası'nın doğal zenginlikleri ile Knidos Antik Kenti'nden günümüze uzanan tarihi birikimi sayesinde dört mevsime yayılan turizm potansiyeline sahip olduğu kaydedildi. Bu bütünlük içerisinde Eski Datça'nın öne çıkan değerlerden biri olduğu vurgulandı.

Datça Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Datça Kaymakamı Murat Atıcı, AK Parti Datça İlçe Başkanı Aycan Çuhadar, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Turizm Kültür ve Turizm uzmanları Mustafa Özsoy ve Yakup Erkılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, turizm yetkilileri, sivil toplum temsilcileri ve Eski Datça esnafı katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Muğla, Son Dakika

