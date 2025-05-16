Eskişehir Film Festivali'nde Orta Doğu Sineması Bölümü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eskişehir Film Festivali'nde Orta Doğu Sineması Bölümü

Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nde bu yıl ilk kez Orta Doğu Sineması bölümü yer alacak.

16.05.2025 18:06
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Eskişehir'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Anadolu Üniversitesi ve üniversitenin İletişim Bilimleri Fakültesince 23-31 Mayıs'ta düzenlenecek Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nde ilk kez "Orta Doğu Sineması" bölümüne yer verilecek.

Türkiye'nin "üniversite" kimliği taşıyan tek uluslararası uzun metraj film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali, bu yıl da sinemaseverler ile üniversite öğrencilerine, gösterimi yapılmış filmlerin yönetmenleri ile usta sinemacılara ev sahipliği yapacak.

22'incisi organize edilen festivalde bu sene ilk kez "Orta Doğu Sineması" bölümüne yer verilecek. Bu bölümde, Filistinli ünlü yönetmen Rashid Mashawari'nin yapımcılığını üstlendiği, Gazze'deki 22 yönetmenin sahada çektiği 22 kısa filmden oluşan "Sıfır Noktasından" adlı belgesel gösterilecek.

Yeni filmler ve yönetmenler keşfetmenin, seyircileri filmlerin yaratıcılarıyla buluşturmanın ve sinema üzerine düşündürmenin hedeflendiği festivalde bu sene onur ödülleri, yönetmenler Şerif Gören ve Majid Majidi ile oyuncu Suna Selen'e verilecek.

"Sinemada yer edinmiş önemli yapımları izleyicilerle buluşturacağız"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Sinema Anadolu'da düzenlediği basın toplantısında, festivalin Eskişehir'in kültür ve sanat iklimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Kentin en önemli kültür ve sanat aktörlerinden birinin Anadolu Üniversitesi olduğunu belirten Adıgüzel, "Bu festival, sinema sektörünün öncülerini buluşturan, Türk ve dünya sinemasında yer edinmiş önemli yapımların prömiyerlerini Eskişehirlilerle ve Türkiye'deki izleyicilerle buluşturan önemli bir festival. Festivalin sadece üniversitedeki öğrenciler için değil Eskişehir için de önemli olduğunu ve kampüsümüzle şehrimizi birleştiren bir köprü vazifesi gördüğünü düşünüyorum." dedi.

Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin Türkiye'nin en köklü iletişim fakültelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Sinema sektörünün akademiyle buluşmasını sağladıklarını ifade eden Adıgüzel, "Türkiye'den ve dünyadan önemli bilim insanlarını buraya davet ederek sempozyumumuzda buluşturuyoruz. İletişim Bilimleri Fakültesi'nde 27-28 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz ScreenFest 4. Film Festivalleri Sempozyumu'nu TÜBİTAK desteğiyle düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Adıgüzel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in, 27 Mayıs'ta düzenlenecek sinema derslerinde sunum yapacağı bilgisini verdi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Sırrı Serhat Serter de festivalde 17 ülkeden 47 uzun metrajlı filmin gösterileceğini söyledi.

Kısa film programında da 19 film izletileceğini belirten Serter, festivalde "Sinema Tarihinin Unutulmazları", "Türk Sineması 2024-2025", "Dünya Sinemasının Genç Yıldızları", "Hayatımız Belgesel" gibi başlıkların yanı sıra Anadolu Üniversitesine ait "Engelli Farkındalık" bölümünün yer alacağını kaydetti.

Serter, engelli farkındalık bölümünde oynatılacak "Ayşe" adlı filmin başrol oyuncusu down sendromlu Rıdvan Sancak'ın da söyleşiye katılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir Film Festivali'nde Orta Doğu Sineması Bölümü - Son Dakika

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