Esnafın Dizisi: 'Tedirgin' Çekimleri Başladı - Son Dakika
Esnafın Dizisi: 'Tedirgin' Çekimleri Başladı

01.03.2026 11:29
Yasin Çağlar Eyüboğlu, esnaf ekip ile 'Tedirgin' dizisini çekerek bağımlılığa dikkat çekiyor.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde esnaf Yasin Çağlar Eyüboğlu'nun yazıp yönettiği dizinin teknik ekibi ve oyuncuları da esnaftan oluştu.

Eyüboğlu, AA muhabirine, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümündeki eğitimini çeşitli nedenlerle 4. sınıfta bıraktığını söyledi.

Öğrencilik yıllarında bağımlılıkla mücadele konusunda senaryo yazdığını belirten Eyüboğlu, farklı bir dalda eğitimine devam ettiği için senaryonun bir kenarda kaldığını anlattı.

Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programından 2022'de mezun olduktan sonra memleketine dönerek aile mesleği fırıncılığa başladığını ifade etti.

Geçen yıl geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir süre evde istirahat ettiğini, bu sırada da kız kardeşiyle 11 yıl önce kaleme aldığı senaryo üzerine çalıştıklarını dile getiren Eyüboğlu, son düzenlemeleri yaparak dizi çekmeye karar verdiğini vurguladı.

Eyüboğlu, dizi çekme fikrini paylaştığı esnaf arkadaşlarıyla konuyu bir süre istişare ettiklerini, üniversite öğrencilerinin de desteğiyle harekete geçtiğini belirtti.

Teknik altyapıyı tamamladıktan sonra yaklaşık 5 ay önce "Tedirgin" adlı dizinin çekimlerine başladıklarını ifade eden 29 yaşındaki Eyüboğlu, teknik ekibin ve oyuncuların esnaf arkadaşlarından oluştuğunu anlattı.

İlçede ve Trabzon merkezde 66 mekanda kendi imkanları ve sponsorların desteğiyle 8 bölümlük dizi çektiğini belirten Eyüboğlu, kurgu sürecini ise yaklaşık bir ayda tamamlamayı planladığını kaydetti.

Eyüboğlu, dizi adına açtıkları sosyal medya hesaplarından kamera arkasında yaşadıkları olayları içeren paylaşımlar yaptıklarına işaret ederek, "Yaşadığımız aksilik ve zorlukları sosyal medyadan paylaşarak bir kitle edindik. Çıkmamış bir dizinin şu anda sosyal medyada 10 bine yakın takipçisi var." dedi.

Dizide madde bağımlılığı ve mafyalaşma gibi birçok konuya değindiklerini ifade eden Eyüboğlu, "Güzel bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz. 66 mekanda çekim yaptık." diye konuştu.

Set ekibi ve oyuncuların 12 kişi olduğunu aktaran Eyüboğlu, çalışmayı yakında YouTube'da yayınlamayı planladığını kaydetti.

"İmkansızlıklar insanları birbirine bağlıyor"

Dizide rol alan esnaf Mustafa Turan, amatör olarak tiyatroyla ilgilendiğini söyledi.

Baba mesleği perdeciliği sürdürdüğünü belirten Turan, Eyüboğlu'na güvenerek dizide oynamaya karar verdiğini ifade etti.

Turan, ilçede büyük çaplı bir iş yaptıklarını dile getirerek, "Herkes meziyetlerini birleştirince kendi adıma konuşacak olursam beklentimin daha üzerinde bir iş ortaya çıktı." dedi.

Esnafın ve yakınlarının çekimler sırasında kendilerine destek verdiğinin altını çizen Turan, "İmkansızlıklar insanları birbirine bağlıyor. Ekip olarak buna çok inanıyoruz." diye konuştu.

Dizide mafya babasının madde bağımlısı oğlunu canlandıran Batuhan Yıldırım ise çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaştığını ancak oyunculuk deneyimini ilk kez dizide yaşadığını ifade etti.

Bağımlılığın kötü yanlarını ekrana taşıdıklarını anlatan emlakçı Yıldırım, çekimler sırasında birçok anı biriktirdiğini, özellikle de limanda 9 saat süren çekimleri unutamadığını belirtti.

Yıldırım, hakim olmadıkları bir iş yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim için çok büyük bir okul oldu, tecrübe kattı. Çok yorulduk ama ekip olarak şöyle bir avantajımız vardı, hepimizin eksiğini birimiz kapatıyordu. Yeni projeler için de çalışmalara devam ediyoruz. Yavaş yavaş piyasaya girmek istiyoruz."

Dizide görüntü yönetmenliği yapan esnaf Yunus Emre Eyüboğlu da dizi çekmenin zahmetli ve sabır isteyen bir iş olduğunu aktardı.

Eyüboğlu, akrabası da olan Yasin Çağlar Eyüboğlu'nun dizi çekmek istediğini kendisine ilk anlattığında şaşırdığını ifade ederek, "Yasin'in çıldırmış olabileceğini düşündüm. Masrafların bir kısmını kendi cebimden karşıladım. Benim lensimi, onun tripotunu kullandık. Sponsorlar yardım etmeye başlayınca da ekipman aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Diziyi çekerken aynı zamanda işlerini de sürdürdüklerine işaret eden Eyüboğlu, herkesin her işi yaparak farklı ve güzel bir tecrübe yaşadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

