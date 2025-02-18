Eşrefoğlu Camisi'ne Ziyaretçi İlgisi Arttı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eşrefoğlu Camisi'ne Ziyaretçi İlgisi Arttı

Eşrefoğlu Camisi\'ne Ziyaretçi İlgisi Arttı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Eşrefoğlu Camisi'ni 2024'te 411 bin kişi ziyaret etti.

18.02.2025 12:16
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 2023'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan, Anadolu Selçuklu Devleti dönemi yapılarından, ahşap direkleri, tavanı ve kündekari işçilikleriyle dikkati çeken Eşrefoğlu Camisi'ne ziyaretçi ilgisi arttı.

Bir önceki yıl 283 bin ziyaretçinin geldiği cami, "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camisi" ünvanıyla dünya mirası kabul edildikten sonra 2024'te 411 bin ziyaretçi ağırladı.

Anadolu Selçuklu uç beyliği Eşrefoğulları Beyliği'nin kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey tarafından 1299'da yaptırılan cami, Selçuklu geleneklerine bağlı "ulu cami" tarzında tasarlanan, ahşap direkli ve düz toprak damlı camilerin en gelişmiş ve büyük örnekleri arasında kabul ediliyor.

Ön cephesi kesme taştan yapılan 726 yıllık cami, 48 ahşap direğin üzerine oturtulmuş ahşap tavanı, ahşap ve çini süslemeleri, kündekari sanatıyla yapılmış minberi, çilehanesi ve bey mahfiliyle ziyaretçilerini asırlar öncesine götürüyor.

"Camimizin bu listeye girmesi çok önemliydi"

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, AA muhabirine, caminin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmadan önce, taşıdığı özelliklerle Türkiye'de bilinen, alakalısı tarafından takip edilen bir eser olduğunu söyledi.

Dünyada özellikle kültür eserlerini ziyaret eden çok fazla turist ve Dünya Mirası Listesi'ndeki eserlere tur düzenleyen çok sayıda işletme olduğuna dikkati çeken Muşmal, şunları kaydetti:

"Camimizin bu listeye girmesi çok önemliydi. UNESCO bu eserleri sadece listeleyip tanıtmakla kalmıyor, ömrünü devam ettirmesi için gerekli standartları da oluşturuyor. Dünyada bunları takip eden bilim adamları başta olmak üzere, özellikle tarihçiler ve kültür turizmiyle meşgul olan seyyahlar var. Bu nedenle yurt dışından özel grupların Türkiye'deki UNESCO'ya dahil eserleri ziyaret ettiğini biliyoruz. Bu süreçte tanıtımın artması, yerli turistlerin ilgisini de artırdı. Türkiye'de sadece 21 eser bu listeye girdi. Konya'dan da 2 eserimiz var. Biri dünyaca tanınan Çatalhöyük'tü. Eşrefoğlu Camisi de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdikten sonra, dünyaca tanınır bir eser haline dönüşmeye başladı."

"Özellikle Koreli turistlerimizin sayısı arttı"

Din görevlisi Zeki Coşkun da kamera sistemiyle camiye gelenlerin sayısını kayıt altına aldıklarını söyledi.

Caminin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasıyla ziyaretçi sayısının katlandığını belirten Coşkun, şöyle konuştu:

"Burası Anadolu'daki nadide eserlerimizden bir tanesidir. Benzeri birkaç eser var ama bu büyüklükte, bu yükseklikte yok. Bir de aslını korumuş tek eser. Ne deprem ne yangın ne de sel felaketi, herhagi bir şey geçirmemiş. Aslıyla duruyor. Birkaç defa restore görmüş. Geçen sene 283 bin olan ziyaretçi sayımız, 411 bine yükseldi. Antalya'dan gelen çok yabancı turistimiz var. Özellikle Koreli turistlerimizin sayısı arttı. Yerli turist sayısında da önemli bir artış var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Eşrefoğlu Camisi'ne Ziyaretçi İlgisi Arttı - Son Dakika

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