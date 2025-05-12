Etnospor Festivali'nde Gazze Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Etnospor Festivali'nde Gazze Mesajı

Etnospor Festivali\'nde Gazze Mesajı

Etnospor Kültür Festivali'nde Gazze'nin çocuklarının ve ailelerin hayat hakkı vurgulandı.

12.05.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BU yıl 7'ncisi yapılacak olan Etno spor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, " Gazze'de devam eden soykırımı unutmuyoruz. Dolayısıyla buradan, Gazze'nin çocuklarının da oynamaya hakkı olduğunu, Gazze'deki ailelerin hayat hakkına sahip olduklarını bu festivalde de güçlü bir şekilde seslendirmek istiyoruz" dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Festivalin detayları, katılımcı ülkeler ve etkinlik takviminin kamuoyuyla paylaşıldığı tanıtım toplantısına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kazancı, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve çok sayıda basın mensubu katıldı. 22-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan festival, geleneksel sporlar ve kültürel etkinlikleri bir araya getirerek ziyaretçilere renkli anlar yaşatmayı hedefliyor.

'BU İŞİN FELSEFESİ, GELENEĞİN YENİ NESİLLERE AKTARILMASIDIR'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7'nci Etnospor Kültür Festivalinin 22-25 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşeceğini söyleyerek, "Tamamen ücretsiz katılımlı bir festivalden bahsediyoruz, her yıl olduğu gibi. Festivalin temel görevi, geleneksel sporlarımızın popülerleşmesini, yaygınlaşmasını sağlamak. Gelen bütün halkımız, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli geleneksel spor branşlarını izleme fırsatı bulacaklar. Özellikle çocuklarımızın, belki de çoğunun ilk defa at binmesini, ok atmasını burada sağlamayı hedefliyoruz. Yağlı güreş seyretmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Onun dışında, yurt dışından gelen spor branşlarının da Türkiye'de ilk defa birçoğunun tanıtıldığına şahitlik edeceğiz. Bizim geleneksel sporları tanıtmaktan ve popülerleştirmekten maksadımız, bu işin felsefesi diyebileceğimiz geleneğin yeni nesillere aktarılmasıdır. Dolayısıyla geleneğin yeni nesillere aktarılması dendiği zaman aile aslında bu işin merkezinde" diye konuştu.

'BU SENE CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN 'AİLE YILI' İLAN EDİLDİ'

Erdoğan, ailenin kültür aktarımının gerçekleştiği, toplumun en küçük ünitesi ve merkezi olduğunu belirterek, "Bu sene de, 2025 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı ilan edildiği için, bu yılki festivalde biz de Aile Yılı'nı, yani geleneğin geleceğe aktarılmasını, ailenin sağladığından hareket ile özellikle anneli, babalı, çocuklu etkinliklerin merkezde olmasını hedefliyor olacağız. Ücretsiz ikramlarımız, Özbek pilavları, mantılar, keşkekler ikram ediliyor olacak. Uluslararası diğer lezzetlerin yanında, dünyanın kahveleri burada tanımlanabiliyor olacak. Bunun dışında, sahnede dört gün boyunca halk müziği toplulukları, şarkıcılar, akşam konserleri yer alacak" dedi.

'GAZZE'DE DEVAM EDEN SOYKIRIMI UNUTMUYORUZ'

Festivalde Anadolu'nun kültürel zenginliğinin halka sunulacağını aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışından gelen misafir toplulukları ve sanatçıları da burada ağırlıyor olacağız. Dolayısıyla, hem uluslararası yönü daha güçlü bir festival geçtiğimiz yıllara göre, hem aileye yönelik etkinliklerin, Aile Yılı mesajının güçlü bir şekilde verilmeye çalışıldığı bir festival olacak. Gazze'de devam eden soykırımı da unutmuyoruz. Geçen sene de gündemimizdeydi. Çocuklar eğlenecek belki ama çocuklar eğlenirken kimsenin de dünyanın bir yerinde çocukların her gün ölümle burun buruna yaşadığını görmezlikten gelmesini, ıskalamasını istemiyoruz. Dolayısıyla buradan, Gazze'nin çocuklarının da oynamaya hakkı olduğunu, Gazze'deki ailelerin hayat hakkına sahip olduklarını bu festivalde de güçlü bir şekilde seslendirmek istiyoruz."

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Bilal Erdoğan, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Etkinlik, İstanbul, Festival, Kültür, Gazze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Etnospor Festivali'nde Gazze Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:52:31. #7.12#
SON DAKİKA: Etnospor Festivali'nde Gazze Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.