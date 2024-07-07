Festivalde ürünlerini tanıttılar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Festivalde ürünlerini tanıttılar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Göme Belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği Balıkesir 5. Aromatarepi Festivali'nde binlerce el emeği göz nuru ürün görücüye çıktı.

07.07.2024 16:04
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Festivalde ürünlerini tanıttılar

BALIKESİR - Burhaniye ilçesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Göme Belediyelerinin ortaklaşa düzenledikleri Balıkesir 5. Aromatarepi Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezindeki atölye çalışmaları ve hasat programı ile başlayan festival Ören Meydanı'nda devam ederken, katılan vatandaşlar 200'ü aşkın stantta da ürünlerini tanıttı.

Burhaniye'nin Ören Mahallesi Meydanı'nda kurulan stantlarda çoğunluğu aromaterapi ürünü olmak üzere binlerce el emeği göz nuru ürün görücüye çıktı. Tarihi meşe ağaçlarının altında kurulan stantları binlerce insan ziyaret ederken, katılıcılar da ürünlerini tanıtmanın mutluluğunu yaşadı. Festivalden memnun olduğunu kaydeden Sefa Mutlu, "BAÇEM'in düzenlediği bu etkinliğe ilk defa katılıyoruz. Daha önce aldığımız organik eğitimler doğrultusunda, yüzde yüz organik vegan ürünler üretiyoruz. Festivalden gayet memnunuz. Gelenlerin ayaklarına sağlık" dedi. Balıkesir'den gelen Nursel Bulut da, "Aromaterapi, bitkilerin damıtılması ile elde edilen uçucu yağlar ve soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen sabit yağların karışımı ile bir şifa bulma yöntemidir. Kişisel bakımımızda doğal materyallerin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş geleneksel tamamlayıcı tıbbın alt dallarından biridir aslında. Biz de bitkilerle elde ettiğimiz karışımlarla burada doğasever insanlarla doğal ürün sever insanlarla ürünlerimizi buluşturuyoruz" diye konuştu. Edremit'ten gelen Sevda Kızıltan ise, "Biz çok yeni bir üretici aileyiz. İstanbul'dan Edremit'e göçtük. Burada Kazdağları'nda doğal bal üretiyoruz. Arılarımız var. Onları çoğaltmaya çalışıyoruz. Eşim ilgileniyor. Bir zeytinliğimiz var. Zeytinyağları üretiyoruz orada. O zeytinyağlarından sabunlar yapılıyor. Bu festivale de biz bunlarla katıldık. Ayrıca, benim ilgi alanım bitki çayları var. Böyle enginar yaprağının faydaları gibi, diğer bitkilerin faydaları gibi insanlara bunları tanıtmaya çalışıyoruz. Kendi çapımızda ailecek böyle doğal gıdaları üretip bu festivalde de tanıtmaya geldik" dedi.

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye, Balıkesir, Ayvalık, Edremit, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Festivalde ürünlerini tanıttılar - Son Dakika

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