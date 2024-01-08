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Fırat Üniversitesi öğrencileri hayvan kemiklerini iskelete dönüştürdü - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi öğrencileri hayvan kemiklerini iskelete dönüştürdü

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, topladıkları hayvan kemiklerini anatomi dersi için iskelete dönüştürdü. Öğrencilerin hazırladığı 18 hayvan iskeleti fakülte binasında sergilenecek ve Anatomi Müzesi'ne katkı sağlayacak.

Fırat Üniversitesi öğrencileri hayvan kemiklerini iskelete dönüştürdü
08.01.2024 - 12:35,  Güncelleme: 12:53
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Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, topladıkları hayvan kemiklerini anatomi dersi için iskelete dönüştürdü.

FÜ Veteriner Fakültesine 45 yıl önce kazandırılan "Anatomi Müzesi"ne katkı sunmak isteyen öğrencilerin katılımıyla "Anatomi Müzesi Geliştirme Topluluğu" oluşturuldu.

Toplulukta faaliyet yürüten 140 öğrenci, verilen ödev kapsamında köy köy, sokak sokak gezerek topladıkları ya da memleketlerinde buldukları, ölen tilki, koyun, inek, domuz, tavşan gibi hayvanların kemiklerini üniversitenin laboratuvarında iskelete dönüştürdü.

Öğrenciler, hazırladıkları 18 hayvan iskeletini farklı tasarımlarla fakülte binasında sergiledi.

Hayvan iskeletleri hem "Anatomi Müzesi"nde muhafaza edilecek hem de anatomi derslerinde öğrencilerin eğitimine katkı sunacak.

"Bu çalışma öğrencilere ilham kaynağı olacak"

FÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Karan, AA muhabirine, kurdukları toplulukla "Anatomi Müzesi"ne katkı sunmak istediklerini söyledi.

Bu topluluğu geçen yıl kurduklarını ancak 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı faaliyet yürütemediklerini ifade eden Karan, birinci sınıfta okuyan 140 öğrenciyle bu yıl çalışma yaptıklarını belirtti.

Karan, ölen hayvanların kemikleri ile yürütülen çalışmada öğrencilerin dönemin başından bu yana köy köy gezdiklerini, çiftçilerle irtibat kurduklarını anlatarak, "Bu iskeletleri temin etmek gerçekten çok zor. 3 aylık sürede 18 eser ortaya çıkardık. Ortaya çok başarılı iskeletler çıktı. Bu var olan müzemize çok büyük katkı sağlayacak. Biz bu yola öğrenmek için çıktık. Bu çalışma öğrencilere ilham kaynağı olacak. Bu çalışmayı çok anlamlı ve değerli buluyorum." dedi.

"Meslek hayatımızda bize inanılmaz katkı sağlayacak"

Anatomi Müzesi Geliştirme Topluluğu Başkanı ve Veteriner Fakültesi öğrencisi Tuana Morgül, ölen hayvanlara ait kemikleri bulmak için çok çabaladıklarını belirterek, kemiklerin birleştirilmesinin zaman aldığını ifade etti.

Morgül, birleştirdikleri kemiklerle hazırladıkları iskeletleri boyadıklarını, onlara farklı bir konsept kazandırarak sanat eserine dönüştürmek istediklerini dile getirerek, "İskeletlere sanatsal özellikler de kattık. Bu çalışma meslek hayatımızda bize inanılmaz katkı sağlayacak. Bu iskeletleri yaparken kendimize çok şey kattık. Bu çalışmayı birinci sınıfta yaptığımız için daha mutluyum." ifadelerini kullandı.

Morgül, hazırladıkları 18 iskeletin müzede yer alacağını kaydetti.

Topluluk üyesi öğrencilerden Doğuhan Mert Çalışır da arkadaşlarıyla domuz iskeleti yaptıklarını belirtti.

Bunun için araç çarpması sonucu ölen bir domuzun kemiklerini kullandıklarını anlatan Çalışır, "Bu çalışma bize anatomi anlamında çok fazla gelişme sağladı. Kemikleri bire bir gördük ve yerlerini öğrendik." diye konuştu.

Numan Sipahi de Malatya'da ölü olarak buldukları tilkinin kemikleri ile iskelet hazırladıklarını, bu çalışmalarının sergilenen 18 iskelet arasında yer aldığını söyledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat Fırat Üniversitesi öğrencileri hayvan kemiklerini iskelete dönüştürdü - Son Dakika


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