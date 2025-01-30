GAP Eylem Planı ile Turizm Hedefleri - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

GAP Eylem Planı ile Turizm Hedefleri

GAP Eylem Planı ile Turizm Hedefleri

GAP Bölge Kalkınma İdaresi, bölgedeki konaklama sürelerini artırmayı hedefliyor.

30.01.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) tarafından uygulamaya konulan yeni "GAP Eylem Planı" kapsamında yerli ve yabancı turistlerin bölge kentlerindeki konaklama sürelerinin uzatılması hedefleniyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, AA muhabirine, bölgede sulama, enerji ve tarımın yanı sıra aralarında turizmin de bulunduğu yaklaşık 300 sektöre destek verdiklerini söyledi.

Köklü tarihi, doğal zenginlikleri ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle bölgenin her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını hatırlatan Maral, 2024-2028 dönemini kapsayan yeni GAP Eylem Planı kapsamında turizmin önemli bir yer tutacağını vurguladı.

Maral, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, dünyanın en büyük doğal akvaryumu kabul edilen Balıklıgöl, Nemrut Dağı, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, doğal güzellikleriyle Halfeti, Hasankeyf, Botan Vadisi ile Cudi Dağı gibi mekanlardaki geçirilen vaktin süresini uzatmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bölgenin turizm potansiyelinin dünya ile rekabet edebilecek düzeyde olduğunu anlatan Maral, bölge illerinin turizm potansiyelinin destinasyon şeklinde ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu ifade etti.

"Bölgenin kalkınmasında itici güç"

Bölgenin gelecek vizyonu açısından turizmi önemli bir unsur olarak gördüklerini vurgulayan Maral, şunları kaydetti:

"Turizm bizim bölgenin kalkınması için itici güçlerden birisidir. Bölgeye çok sayıda son dönemde turist çekiliyor. UNESCO kalıcı ve geçici miras listesinde yaratıcı şehirlerimiz, eserlerimiz var, buralar ilgi odağı haline geldi ama bizim bir an önce rotalarımızı işlevlendirmemiz, bölgeyi bütüncül bir bakış açısıyla tanıtmamız ve bölgeye daha fazla nitelikli turist çekmemiz gerekiyor. Çünkü geceleme oranları da zaten bu durumu gösteriyor. Şu anda Türkiye'de ortalama geceleme sayısı 2.6 seviyesindeyken biz 1.6 seviyesindeyiz. Konaklama arzını arttırıp altyapıyı iyileştirerek yeni dönemde geceleme sayısını ülke seviyelerine ulaştırmayı öngörüyoruz."

Maral, bölgenin turizm alt yapısının iyileştirilmesi, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalara da devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, turist, Enerji, Turizm, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat GAP Eylem Planı ile Turizm Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:54:06. #1.13#
SON DAKİKA: GAP Eylem Planı ile Turizm Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.