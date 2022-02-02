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Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı

02.02.2022 15:40
Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde binanın çatısında yavrularıyla mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde binanın çatısında yavrularıyla mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

İstasyon Mahallesi'nde kullanılmayan bir binanın çatısında mahsur kalan köpekleri fark eden vatandaşlar, durumu Nizip Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Belediye görevlileri, çatıya çıkarak anne köpek ve 12 yavrusunu bulunduğu yerden aldı. Hayvanlara yiyecek ve su veren ekipler, daha sonra sağlık kontrolü için bakımevine götürdü.

Mahalle muhtarı Recep Şeker, köpeklerin belediye ekiplerince güvenli şekilde indirildiğini belirterek teşekkür etti.

Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı
Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı
Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı
Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı

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Nizip Belediyesi, Gaziantep, Köpek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te çatıda mahsur kalan köpek ve 12 yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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