Kültür Sanat

MEHMET AKİF PARLAK/MÜSLÜM ETGÜ - Güneydoğu'nun lokomotif şehirlerinden Gaziantep ve Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı tatilinde turizm hareketliliği bekleniyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan, tarihi mekanlarıyla yıl boyunca yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gaziantep'in, bayram tatilinde de uğrak noktası olması öngörülüyor.

Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel lezzetleriyle de dikkati çeken kentte bayram hazırlıkları tamamlandı.

Ziyaretçiler, dünyaca ünlü "Çingene kızı" mozaiğinin yer aldığı Zeugma Mozaik Müzesi, Rumkale, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve hayvanat bahçesi gibi çok sayıda turistik alanı gezebilecek.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, bayramların ilde hareketli geçtiğini, bu durumun Kurban Bayramı tatilinde de devam etmesini beklediklerini söyledi.

Şehrin gastronomi kenti olmasının yanında tarihi ve doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı yoğun geçti, 40 bin civarında misafirimiz geldi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde bu sayının biraz daha artacağını öngörüyoruz. Çünkü okullar da kapanmış oluyor, 50 bin civarında inşallah turist bekliyoruz. Buna ilişkin tüm hazırlıklarımız devam ediyor. Önceki yıllarda ve bayramlarda yaşadığımız durumlara göre tedbirler alıyoruz. Mesela geçen Ramazan Bayramı'nda gelenlerin bazı söylenişleri vardı. Yeme ve içme yerlerinin kapalı olması gibi. Bileşenlerle görüştük. İnşallah bu bayramda yeme içme yerlerimiz açık olacak."

"5 antik kentimiz, 22 müzemiz var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'in potansiyeliyle Türkiye'nin kültür turizmindeki öncü şehirlerinden olduğunu ifade etti.

Bayram tatillerini kent turizmi açısından bir fırsat gördüklerini anlatan Şahin, "İnsanlar bayramlarını yaptıktan sonra biraz gezip dolaşmak ve yeni yerler keşfetmek istiyor. Bizler de onların sürekli yeni yerler görmeleri için mekanlar yapıyoruz. 5 antik kentimiz, 22 müzemiz var. Geçen Ramazan Bayramı'nda çok yüksek sayıda misafirlerimiz oldu. Bundan büyük memnuniyet duyduk. Herkes buraya gelmek, yeni yerleri görmek ve tatlar tatmak istiyor. Biz de bunlarla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

İnanç turizminin gözdesi Şanlıurfa

Bölgede tatil yapmak isteyen ziyaretçilerin diğer uğrak noktalarından biri de Şanlıurfa olacak.

Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen Göbeklitepe, Karahantepe, konik kubbeli evleriyle bilinen Harran ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi mekanlar, turistlerin ilk ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nda kentteki turizm hareketliliğinin en üst seviyeye çıktığını, Göbeklitepe'de tüm zamanların rekoru kırılarak 14 bin civarında misafire ev sahipliği yapıldığını aktardı.

Mayıs sonu itibarıyla Göbeklitepe'yi 235 bin, müzeleri ise 80 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Şıldak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar güzel rakamlar ancak çok daha katlanarak devam edeceğini ve sonbahar sezonuyla birlikte 1 milyonun üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. 9 günlük tatille birlikte Şanlıurfa'ya akın bekliyoruz. Şu anda doluluk oranları yüzde 50'ye ulaşmış durumda otellerimizde.

Şanlıurfa sadece Göbeklitepe değil inanç turizminin de merkezi, 'peygamberler şehri' olarak biliniyor. Gerek Hazreti İbrahim gerekse Hazreti Eyüp Aleyhisselamın buradaki mekanları, ziyaret alanları, yine Harran ve Halfeti'yle devam eden turizm noktaları, doğal güzellik alanları ve arkeolojik kazı alanlarıyla görülmeye değer pek çok noktaya sahip. İnşallah Şanlıurfa turizmden daha çok pay alacak, bunun uğraşısı içerisindeyiz. Gastronomi konusunda da Şanlıurfa'yı daha ön plana taşımak, bu alandaki değerlerini, bilhassa yöresel yemeklerini restoranlarımızda sürekli bulunur hale getirmek istiyoruz."

Vali Şıldak, bayramda yaşanacak yoğunluğa ilişkin özellikle trafik, güvenlik ve sağlık tedbirlerini aldıklarını, belediye hizmetleri konusunda ise planlamaları yaptıklarını sözlerine ekledi.

Turizmci Müslüm Çoban ise bayram tatilinin kente önemli yansımalarının olacağını vurguladı.

Bayramın kendileri için çok yoğun geçeceğine inandığının altını çizen Çoban, şöyle devam etti:

"Bu tatil sürecinde herkes hem Şanlıurfa'ya hem de bölgemize gelip rahatlıkla gezebilirler. Ramazan Bayramı'nda Şanlıurfa ve Güneydoğu'da büyük yoğunluk ve bereket görmüştük. Bu yoğunluğu ve bereketi şimdi Kurban Bayramı'nda bekliyoruz. Şanlıurfa'ya gelen misafirlerimiz için 3-4 günlük güzel tur programlarımız mevcut. Otelcisi, turist rehberleri, seyahat acenteleri, konuk evleri, restoranlarıyla bütün Şanlıurfa halkıyla yoğun ve bereketli bir şekilde geçmesini bekliyoruz."