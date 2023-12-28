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Gaziantep Yemek Şenliği Ankara'da Başladı

Gaziantep'in yöresel lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünleri Ankaralılarla buluşturan 'Gaziantep Yemek Şenliği', dün başladı. Festivalde, yöresel ürünlerin tanıtımı ve yarışmalar da düzenleniyor.

Gaziantep Yemek Şenliği Ankara\'da Başladı
28.12.2023 - 12:49,  Güncelleme: 12:54
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Gastronomi festivali 'Gaziantep Yemek Şenliği', dün Ankara'da başladı. Gaziantep'in yöresel lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünleri Ankaralılarla buluşturan festival, 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Katılımcıların birçok yöresel ürünü inceleme fırsatı yakaladığı festivalde, ziyaretçiler yöresel ürünlerin yaygınlaşması ve doğal üretim yapanların çoğalması gerektiğini ifade etti. Esnaflar da ilgiden fazlasıyla memnun kaldıklarını, ürünlere ve festivale gösterilen değerden fazlasıyla memnun olduklarını dile getirdi. Yöresel ürünlerin tanıtılmasına özen gösterdiklerine dikkat çeken organizasyon sorumlusu İbrahim Oğul ise "Gaziantep'ten Ankara'ya kültürlerin kardeşliği çerçevesi içerisinde Gaziantep'in kendine has özelliklerini taşıdığı yöresel lezzetleri Ankaralılarla buluşturmak istedik" diye konuştu.

EN HIZLI KEBAP VE ÇİĞKÖFTE YEME YARIŞMALARI DÜZENLENDİ

Gaziantep mutfağının yanı sıra şehrin köklü tarihinin ve kültürel değerlerinin simgesi haline gelen hediyeliklerin de stantlarda yerini aldığı festivalde, her yaştan katılımcıya hitap eden pek çok yarışma da yapıldı. Bu kapsamda, 'En hızlı kebap yeme' ve 'En hızlı çiğköfte yeme' yarışmaları düzenlendi. En hızlı kebap yiyen yarışmacı Ahmet Köseoğlu 1 kilogram baklavanın, en hızlı çiğköfte yiyen yarışmacı Kübra Nur Kandemir ise 1 kilogram salçanın sahibi oldu.

Katılımcıların, Gaziantep kültürünü deneyimleme ve lezzetlerini tatma fırsatı bulacağı 'Gaziantep Yemek Şenliği' 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: DHA
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