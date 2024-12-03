Gelibolu'da Kültürel Miras Paneli - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gelibolu'da Kültürel Miras Paneli

5 Aralık'ta yapılacak panelde Gelibolu'nun tarihi ve kültürel mirasları ele alınacak.

03.12.2024 14:17
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ilçenin tarihi ve kültürel miraslarının ele alınacağı panel düzenlenecek.

Gelibolu Tarihi ve Kültürel-Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenecek "Gelibolu Tarihi ve Kültürel Mirasları Paneli" 5 Aralık'ta yapılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek panele Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Bilal Yamak, Trakya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Muzaffer Kılıç ve Dr. Uğur Alkan konuşmacı olarak katılacak.

Panelde, "Gelibolu'nun Tarihi ve Kültürel Kimliği", "Gelibolu'da Tasavvufun Doğuşu", "Gelibolu'da Edebiyat ve Kültürel Kimlik, "Gelibolu'da Dini Musiki" başlıklarında saat 14.00 ve 20.00'de iki oturum halinde sunumlar yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gelibolu'da Kültürel Miras Paneli - Son Dakika

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