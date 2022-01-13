Genç ressam doğadan aldığı ilhamı tablolarına yansıtıyor - Son Dakika

Düzce'de yaşayan 17 yaşındaki Ebrar Demirezen'in, doğadan ilham alarak oluşturduğu tablolar beğeni topluyor.

Düzce'nin Bolu Dağı eteklerinde bulunan Kaynaşlı ilçesine bağlı Eskiköy'de ikamet eden Demirezen, ortaokul öğretmenleri tarafından resim tutkusu ve becerisi keşfedilerek Güzel Sanatlar Lisesine yönlendirildi.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Demirezen, doğadan aldığı ilhamı yansıttığı çalışmalarıyla Türkiye çapında çeşitli yarışmalara katılarak dereceler elde etti.

Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Göç ve Çocuk" temalı resim yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan Demirezen, her gün boyaları, şövalesi ve fırçasıyla Bolu Dağı manzarası karşısında çalışmalarını sürdürüyor.

Kendisini geliştirerek resim alanında ilerlemeyi hedefleyen Demirezen, ileride bunu profesyonel olarak yapmak istiyor.

"İsmimi resim alanında duyurmak istiyorum"

Ebrar Demirezen, AA muhabirine, resme karşı küçük yaşlardan beri ilgisinin olduğunu, aileden gelen bir yeteneğinin bulunduğunu söyledi.

Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle eğitimini Güzel Sanatlar Lisesinde sürdürdüğünü anlatan Demirezen, resim tutkusunu, Bolu Dağı eteklerinde doğayla iç içe bulunan evlerine borçlu olduğunu vurguladı.

Demirezen, doğanın kendisine ilham verdiğini ve özgür hissettirdiğini dile getirerek, ileride ismini resim alanında duyurmak istediğini aktardı.

Daha çok pastel boya ve yağlı boya üzerine çalışmayı sevdiğini kaydeden Demirezen, "Tabii ki bütün farklı teknikleri çalışarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Öğretmenlerimin katkıları çok büyük. Doğada olmak gerçekten çok güzel. İstediğim zaman dışarı çıkıp dışarıda da çizebiliyorum. Doğa ilham alma fırsatı sunuyor bana." diye konuştu.

Demirezen, ilk hedefinin öğretmenlik olduğunu, bununla birlikte ülke çapında tanınan bir ressam olmak istediğini belirterek, "Doğada egzersizler yapıyorum. Gerçekten güzel bir duygu. Elimden geldiği kadar okul dışında da çalışmaya devam edeceğim. Sanat tarihinden ilham alarak güncel çalışmalar da yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.