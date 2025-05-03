Genç Türk Koreograflar Gecesi Antalya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Genç Türk Koreograflar Gecesi Antalya'da

Antalya DOB, 5 Mayıs'ta 2. Genç Türk Koreograflar Gecesi'ni sahneleyecek, 12 genç koreograf eserlerini sunacak.

03.05.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün genç sanatçıları desteklemek amacıyla başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenecek "Genç Türk Koreograflar Gecesi", Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, "2. Genç Türk Koreograflar Gecesi" gösterimleri 5 Mayıs'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Devlet Opera ve Balesinin altı farklı müdürlüğünden seçilen 12 genç koreograf, kendi imzalarını taşıyan kısa koreografi eserleriyle bu özel gecede sahneye çıkacak.

Her bir eser, koreografların özgün anlatım biçimleriyle izleyiciyi duygusal, düşünsel ve estetik bir yolculuğa davet ederken, sahne yalnızca bir gösteri alanı değil, sanatçının dünyasını, sorularını ve hayallerini izleyiciyle buluşturduğu bir ifade platformuna dönüşecek.

Gecede Ankara DOB'dan koreografisi İlke Sayıner'e, müziği Oğulcan Sümer'e ait "Her", İzmir DOB'dan koreografisi Şuayip Efe Uzun'a, müziği yapay zeka tarafından hazırlanan "Dream", İzmir DOB'dan koreografisi Bilgehan Gültekin'e ait "Creatron", koreografisi Özge Güven'e müziği Efecan Kalaycı'ya ait "In Light" ve koreografisi Oben Yıldırım'a, müziği Özgür Can Alkan'a ait "Sisu" eserleri sahnelenecek.

Antalya DOB'dan koreografisi Milina Fidan Özbek'e, müziği Cenk Türkay Şahinalp ve J.S. Bach'a ait "Dedikoduss", koreografisi Yağızhan Danış'a, müziği Cenk Türkay Şahinalp ve Margarita Shikhova'ya ait "Eşik" ve koreografisi Başak Özbek ve Burak Özbek'e, müziği Barış Şenyuva'ya ait "Loop", İstanbul DOB'dan koreografisi Ayşe Aras'a, müziği Özcan Yılmaz'a ait "Alarga", koreografisi Nisa Deniz Ekmekçi'ye, müziği Cem Esen'e ait "Beni Düşünme", Samsun DOB'dan koreografisi Rüya Özvar'a, müziği Çağaç Arın Öztornacı'ya ait "Twin Flame Prophecy (İkiz Alev Kehaneti), Mersin DOB'dan koreografisi Erğani Mahmut Akyol'a, müziği Ernest Bloch'a ait "Dua" eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Programa, DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de katılacak.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Kültür Sanat, Etkinlik, antalya, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Genç Türk Koreograflar Gecesi Antalya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:20:52. #7.12#
SON DAKİKA: Genç Türk Koreograflar Gecesi Antalya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.