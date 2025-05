Genç Türk Koreograflar Gecesi Antalya'da

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün genç sanatçıları desteklemek amacıyla başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenecek "Genç Türk Koreograflar Gecesi", Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, "2. Genç Türk Koreograflar Gecesi" gösterimleri 5 Mayıs'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Devlet Opera ve Balesinin altı farklı müdürlüğünden seçilen 12 genç koreograf, kendi imzalarını taşıyan kısa koreografi eserleriyle bu özel gecede sahneye çıkacak.

Her bir eser, koreografların özgün anlatım biçimleriyle izleyiciyi duygusal, düşünsel ve estetik bir yolculuğa davet ederken, sahne yalnızca bir gösteri alanı değil, sanatçının dünyasını, sorularını ve hayallerini izleyiciyle buluşturduğu bir ifade platformuna dönüşecek.

Gecede Ankara DOB'dan koreografisi İlke Sayıner'e, müziği Oğulcan Sümer'e ait "Her", İzmir DOB'dan koreografisi Şuayip Efe Uzun'a, müziği yapay zeka tarafından hazırlanan "Dream", İzmir DOB'dan koreografisi Bilgehan Gültekin'e ait "Creatron", koreografisi Özge Güven'e müziği Efecan Kalaycı'ya ait "In Light" ve koreografisi Oben Yıldırım'a, müziği Özgür Can Alkan'a ait "Sisu" eserleri sahnelenecek.

Antalya DOB'dan koreografisi Milina Fidan Özbek'e, müziği Cenk Türkay Şahinalp ve J.S. Bach'a ait "Dedikoduss", koreografisi Yağızhan Danış'a, müziği Cenk Türkay Şahinalp ve Margarita Shikhova'ya ait "Eşik" ve koreografisi Başak Özbek ve Burak Özbek'e, müziği Barış Şenyuva'ya ait "Loop", İstanbul DOB'dan koreografisi Ayşe Aras'a, müziği Özcan Yılmaz'a ait "Alarga", koreografisi Nisa Deniz Ekmekçi'ye, müziği Cem Esen'e ait "Beni Düşünme", Samsun DOB'dan koreografisi Rüya Özvar'a, müziği Çağaç Arın Öztornacı'ya ait "Twin Flame Prophecy (İkiz Alev Kehaneti), Mersin DOB'dan koreografisi Erğani Mahmut Akyol'a, müziği Ernest Bloch'a ait "Dua" eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Programa, DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de katılacak.