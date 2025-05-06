Genç Türk Koreograflar Gecesi Antalya'da - Son Dakika
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Kültür Sanat

Genç Türk Koreograflar Gecesi Antalya'da

Genç Türk Koreograflar Gecesi Antalya\'da

DOB, genç sanatçıları destekleyecek ikinci 'Genç Türk Koreograflar Gecesi'ni Antalya'da düzenledi.

06.05.2025 00:06
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Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün genç sanatçıları desteklemek amacıyla başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen "Genç Türk Koreograflar Gecesi", Antalya Devlet Opera ve Balesinde gerçekleştirildi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, yalnızca bir temsile değil, bir hayalin vücut bulmuş haline tanıklık ettiklerini söyledi.

Geçen yıl İzmir'de ilk kez gerçekleşen gecenin bu yıl Antalya'da sanatseverlerle buluştuğunu belirten Sağtürk, "Her yıl bir başka sahnede yükselen bu heyecan, genç sanatçılarımızın iz bırakan adımlarıyla büyümeye devam ediyor. Bu gece sahnede yalnızca dans yok. Bu gece cesaret, yenilik, ifade gücü ve yaratıcı vizyon var. Genç koreograflarımız, geleneği incelikle gözetirken, kendi sesleri olmaktan çekinmeyen birer sanat yolcusudur. Her bir koreografi, bir arayışın, bir sezginin, bir iç dünyanın dışa açılan penceresidir. Bizler bu yolculuğun ilk adımlarına tanıklık etmekten, onlara sahneler açmaktan, umutlarına eşlik etmekten büyük gurur duyuyoruz çünkü inanıyoruz ki sanatın yarını işte tam burada, bu sahnede, bu adımlarda, bu yüreklerde filizleniyor." diye konuştu.

Genç koreografın eserleri sanatseverlerle buluştu

Gecede, Devlet Opera ve Balesinin altı farklı müdürlüğünden seçilen 12 genç koreograf, kendi imzalarını taşıyan kısa koreografi eserleriyle sahneye çıktı.

Ankara DOB'dan koreografisi İlke Sayıner'e, müziği Oğulcan Sümer'e ait "Her", İzmir DOB'dan koreografisi Şuayip Efe Uzun'a, müziği yapay zeka tarafından hazırlanan "Dream", İzmir DOB'dan koreografisi Bilgehan Gültekin'e ait "Creatron", koreografisi Özge Güven'e, müziği Efecan Kalaycı'ya ait "In Light" ve koreografisi Oben Yıldırım'a, müziği Özgür Can Alkan'a ait "Sisu" eserleri sahnelendi.

Antalya DOB'dan koreografisi Milina Fidan Özbek'e, müziği Cenk Türkay Şahinalp ve J.S. Bach'a ait "Dedikoduss", koreografisi Yağızhan Danış'a, müziği Cenk Türkay Şahinalp ve Margarita Shikhova'ya ait "Eşik" ve koreografisi Başak Özbek ve Burak Özbek'e, müziği Barış Şenyuva'ya ait "Loop", İstanbul DOB'dan koreografisi Ayşe Aras'a, müziği Özcan Yılmaz'a ait "Alarga", koreografisi Nisa Deniz Ekmekçi'ye, müziği Cem Esen'e ait "Beni Düşünme", Samsun DOB'dan koreografisi Rüya Özvar'a, müziği Çağaç Arın Öztornacı'ya ait "Twin Flame Prophecy (İkiz Alev Kehaneti), Mersin DOB'dan koreografisi Erğani Mahmut Akyol'a, müziği Ernest Bloch'a ait "Dua" eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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