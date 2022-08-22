Gençler Kapadokya'ya hayran kaldı - Son Dakika
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Gençler Kapadokya'ya hayran kaldı

22.08.2022 13:06

Gençler Kapadokya'ya hayran kaldı Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıldönümü anma etkinliklerine 56 ilden 250 genç katıldı Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ve Nevşehir Valiliğinin himayesinde gerçekleşen 'Bir Olalım, İri Olalım,...

Gençler Kapadokya'ya hayran kaldı

Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıldönümü anma etkinliklerine 56 ilden 250 genç katıldı

NEVŞEHİR - Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ve Nevşehir Valiliğinin himayesinde gerçekleşen 'Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım Gençlik Buluşmaları' çerçevesinde Nevşehir'de bir araya gelen gençler; önce Hırka Dağına tırmandı, daha sonra gün doğumunda havalanan sıcak hava balonlarını izledi.

UNESCO tarafından, ölümünün 750. Yıl dönümüne denk gelen 2021 yılını Hacı Bektaş Veli yılı ilan etti. Bu doğrultuda 'düşence ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli'yi en doğru şekilde anlamak ve anlatmak' amacıyla 19-23 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de gençlik buluşması düzenlendi. 751. ölüm yıldönümü anma etkinliklerine, 56 İlden yaklaşık 250 genç katıldı. Gençlik buluşmasının ilk gününde gençler Hırka Dağına çıktı. Gençlere Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İçişleri Bakanlığı Danışmanı Ali Arif Özzeybek, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ve protokol üyeleri eşlik etti. Hırka Dağında protokol üyeleri ve gençler doğaya 200 adet kınalı keklik bırakarak ağaç dikti. Etkinliklerin ikinci gününde Kapadokya bölgesini gezen gençler güne sıcak hava balonlarını izleyerek başladı. Göreme Zemi vadisinden havalanan sıcak hava balonlarının hazırlıklarını ve havalanmalarını hayranlıkla izleyen gençler, daha sonra Göreme Aşk Vadisine çıkarak, Kapadokya semalarında süzülen balonları doyasıya izlediler. Gençlik buluşmalarına katılan Cahide Ölçen; "Kapadokya'ya daha önce hiç gelmemiştim. Kapadokya'da birçok müze gezdik. Çok eğlenceli bir buluşmaydı" dedi. İki gündür Kapadokya'yı doya doya gezdiklerini ifade eden Özge Öztürk de balonları ve Kapadokya'yı çok beğendiğini ifade etti.

Hacı Bektaş Veli Anma etkinlikleri çerçevesinde yaklaşık 250 gence ev sahipliği yaptıklarını söyleyen, Nevşehir Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Gençlik Lideri Recep Aydın da; "Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım Gençlik Buluşmaları çerçevesinde 250 gencimiz ile birlikte hem bölgemizi tanıtmak hem de gençlerimize Hacı Bektaş Veliyi anlatmak, öğretilerini anlatmak amacıyla gençlik buluşması yapıyoruz" dedi. Kapadokya'daki görsel şölene gençlerinde tanık olduğunu söyleyen Aydın; "Gençlerimiz sıcak hava balonlarını daha yakından görsünler diye buraya getirdik. Gençlerimiz de bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor" şeklinde konuştu.

Bursa Gençlik Kamp lideri İsmail Soydumsalın da açıklamasında; "Bakanlığımızın organize ettiği Nevşehir Hacı Bektaş Veli kampındayım. Kampımız çok iyi geçiyor. Birçok aktivite yapıyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Hacı Bektaş Veli, Kapadokya, Nevşehir, gençlik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gençler Kapadokya'ya hayran kaldı - Son Dakika

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