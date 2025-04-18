Gençlik Orkestrası Çanakkale'de Sahne Alacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gençlik Orkestrası Çanakkale'de Sahne Alacak

Gençlik Orkestrası Çanakkale\'de Sahne Alacak

ÇOMÜ, 100 öğrenciyle iki özel konser düzenleyecek. İlk kez gerçekleşecek etkinlikte Türk müziği ve senfonik eserler seslendirilecek.

18.04.2025 11:27
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Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyince Kale Grubu'nun desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek Gençlik Senfoni Orkestrası ve Gençlik Türk Müziği Orkestrası konserlerinde 100 öğrenci sahne alacak.

Türkiye'deki 14 üniversitenin ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren konservatuvarından gelen 100 lise öğrencisi, Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kale Grubu Tesisleri'ndeki İbrahim Bodur Konferans Salonu ile Yenice ilçesindeki Göknar Otel'de türküler, şarkılar ve senfoni eserlerini seslendirecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Cihangir Terzi'nin şefliğini yapacağı öğrenciler, Gençlik Türk Müziği Orkestrası konserlerini 19 Nisan'da Çan İbrahim Bodur Konferans Salonu, 20 Nisan'da ise İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde verecek.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Şef Prof. Burak Tüzün'ün şefliğinde hazırlanan Gençlik Senfoni Orkestrası ise 20 Nisan'da Çan İbrahim Bodur Konferans Salonu, 21 Nisan'da ise İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde birer konser gerçekleştirilecek.

ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen, AA muhabirine, konservatuvar ve fakültelerin ortaokul ve lise programları olan 14 okuldan lise öğrencileriyle konser hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Hem Türk müziği hem de senfoni olmak üzere iki ayrı konser verileceğini belirten Türkmen, şöyle konuştu:

"Bu konserler Cumhuriyet tarihinde bir ilk olma özelliğinde. Bu kadar değerli geleceğin sanatçılarını Çan ve Çanakkale'de ağırlamak fakültemizin ve üniversitemiz için çok büyük bir mutluluk. Kale Grubu'nun, üniversitemizin ve ilimizin yöneticilere çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyorum bu gençler buradan güzel hatıralarla ayrılacaklar. Çanakkale onların gönüllerinde güzel bir hikaye bırakacak."

Türkmen, besteci Burak Soykan'ın senfoni konseri için "Çanakkale konser uvertürü" isimli eser bestelediğini dile getirerek, eserin ilk seslendirilişinin 20 Nisan'daki Gençlik Senfoni Orkestrası konserinde yapılacağının altını çizdi.

Şefler ve öğrenciler konserler için heyecanlı

Şef Burak Tüzün de çalışma ve hazırlıklarını güzel bir konserle taçlandıracaklarını ifade ederek, konserlerin Türkiye'nin adeta sanat hizmetkarı olacak öğrenciler açısından teşvik edici olduğunu vurguladı.

Şef Cihangir Terzi ise farklı liselerde öğrenim gören gençlerin oluşturduğu karma orkestrayla çalıştıklarını belirterek, Türk şarkıların ve türkülerin iç içe olduğu melodileri paylaşacaklarını anlattı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Araştırma Görevlisi Burak Soykan da söz konusu çalışma kapsamında bestelediği "Çanakkale konser uvertürü" eserini öğrencilerin seslendirecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 12'nci sınıf öğrencisi Mustafa Kemal Onay ise öğrenci arkadaşlarıyla ülkenin önemli şeflerinin yöneteceği konserlerde görev almaktan duyduğu memnuniyeti söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 12'nci sınıf öğrencisi Ceylin Ceylan da Çanakkale'nin manevi değeri çok yüksek bir şehir olduğunu anımsatarak, "Onun dışında bu konserde birçok şeyin ilki olacak. İlk defa bu projeyi yapıyoruz ve bir şeyin ilkinde yer almanın gururunu yaşıyorum." dedi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında keman eğitim alan 12'nci sınıf öğrencisi Ayşe Bahar Türünç ise konserde Çanakkale ruhunu yansıtmak istediklerini vurguladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gençlik Orkestrası Çanakkale'de Sahne Alacak - Son Dakika

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