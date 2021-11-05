Giresun Tanıtım Günleri'nin 14'üncüsü İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunca düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri, 18-21 Kasım'da İstanbul'da yapılacak.

Federasyonun Genel Başkanı Muhterem Memiş, Giresun Kalesi'nde belediyeye ait sosyal tesislerde düzenlediği basın toplantısında, salgın nedeniyle bir yıl ara verdikleri etkinliğin önceki yıllara göre daha yoğun bir katılıma sahne olmasını beklediklerini söyledi.

Kültürel ve siyasi anlamda da bereketli bir etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını belirten Memiş, her yıl birçok yeniliğe imza atarak program içeriğini geliştirdiklerini aktardı. Memiş, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Giresun Tanıtım Günleri'nin bu yılki temasının müzik olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu kapsamda oluşturulan ve kemençe, davul, zurna ile bağlama figürlerinin yer aldığı tema logosu, afişlere ve davetiyelere yerleştirildi. Pandemi süresince uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Giresun müziğine de hasret kalan hemşerilerimiz bu yıl canlı müziğe doyacak. Ayrıca ilimizin müzik kültürüne dair birçok söyleşi ve etkinlikler de sahnede hemşerilerimizle buluşacak. Sanatçılarımız pandemi nedeniyle iş bulamadı, temayı seçme amaçlarımızın biri de buydu."