Giuseppe Verdi\'nin \'Requiem\' Eseri AKM\'de Müzi Severlerle Buluştu

Kültür Sanat

GİUSEPPE Verdi'nin büyüleyici eseri 'Requiem' Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu. Konserde, dünya opera sahnelerinin yıldızı bas Ferruccio Furlanetto solist olarak sahnedeydi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İtalya Büyükelçiliği ve İtalyan Kültür Merkezi'nin iş birliğiyle dün akşam AKM'de Giuseppe Verdi'nin 'Requiem' eseri seslendirildi. Konseri dinleyenler arasında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Büyükelcilik Kültür Ataşesi Marialuisa Scolari, İstanbul İtalya Baskonsolosu Elena Clemente, Konsolos Irene Pastorino, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo da yer aldı.

FERRUCCİO FURLANETTO SOLİST OLARAK SAHNEDEYDİ

Konserde; Soprano Evren Ekşi, mezzosoprano Ezgi Karakaya, tenor Aydın Uştuk ve dünya opera sahnelerinin yıldızı bas Ferruccio Furlanetto solist olarak sahnedeydi.

Dinleyiciyi ölüm ve ötesi üzerine düşünmeye davet eden eserde; Andrea Francesco Solinas yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın geçişleri ve Paolo Villa yönetimindeki İDOB Korosu tarafından seslendirilen koro partileri seyircilere büyüleyici bir deneyim sundu.