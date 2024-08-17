Göynük'teki orman yangınına gönüllüler destek veriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Göynük'teki orman yangınına gönüllüler destek veriyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere kadınlar da dahil olmak üzere gönüllüler destek veriyor. Yangın söndürme çalışmalarına helikopterler, arazözler ve iş makineleriyle devam edilirken, Antalya ve İstanbul'dan gelen gönüllüler de zorlu şartlarda görev alıyor. Gönüllüler, itfaiye ekiplerine destek olurken, yangının tekrar başlama riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

17.08.2024 22:50
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Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına aralarında kadınların da olduğu gönüllüler destek veriyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopter, 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesiyle devam ediliyor.

Bölgede 1357 personel görev yaparken, söndürme çalışmalarına gönüllüler de katılıyor.

Antalya'dan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli ve İstanbul'dan Toplumsal Afet Platformu (TAP) gönüllüleri, zorlu şartlarda ve engebeli arazilerde yürütülen çalışmalarda görev alıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinden gelen OGM personeli Kenan Okyay, gönüllülerle 20 kişilik ekiple çalıştıklarını söyledi.

İstanbul'dan gelen TAP gönüllüsü Salih Gül ise ormanları kaybetmemek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Çok zor bir arazi, burada yangını söndürdük deyip arkamızı dönüyoruz, tekrar yangın başlayabiliyor. Ağacın yapısıyla alakalı herhalde bu. Uzun ve zor bir süreç." diye konuştu.

Gül, yorulan itfaiye ekiplerine destek olduklarını kaydederek, "Bunlara bir nefes aldırıyoruz, bir yemek molası, 5 dakika dinlenme olsun, eğitimini aldığımız için yardım ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Göynük'teki orman yangınına gönüllüler destek veriyor - Son Dakika

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